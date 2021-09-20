Yasin Kalafatoğlu, DEİK Norveç İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğine aday oluyor

Türkiye’nin yabancı ülkeler ve uluslararası topluluklarla olan ekonomik, ticari, sınai ve mali ilişkilerini izleyerek bu ilişkilere yardımcı olmak amacıyla faaliyet gösteren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun Norveç İş Konseyi Seçimli Genel Kurulu Kasım ayı sonunda gerçekleştirilecek. İş insanı Yasin Kalafatoğlu da İş Konseyi Yürütme Kurulu için aday olacak.

DEİK/Türkiye-Norveç İş Konseyi kurulması aşamasında, Norveç Kralı Beşinci Harald'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde ivme kazanan ikili ilişkiler önemli rol oynamıştır ve söz konusu ziyaret kapsamında düzenlenen Türkiye–Norveç İş Forumu kapsamında DEİK/Türkiye-Norveç İş Konseyi Kuruluş Anlaşması Innovation Norway ile imzalanmıştır.

Avrupa'nın en zengin ülkelerinden biri ve Avrupa Ekonomik Alanı üyesi Norveç'in, geleneksel sektörleri arasında gemicilik ve gemi inşaası ile balıkçılık yer almaktadır. Ülke, gemicilik alanında dünyanın dördüncü büyük filosuna sahiptir. Norveç, dünyanın en önemli metal ihracatçılarından birisidir. Avrupa Birliği'nin ana aliminyum kaynağı Norveç tarafından sağlanmaktadır. Avrupa Birliği'nin Çin, Rusya, Amerika ve İsviçre'nin ardından 5. önemli ithalat partneri Norveç Krallığı'dır. Norveç için öne çıkan sektörler arasında petrol ve gaz ihracatı, denizcilik ve deniz ticareti, balıkçılık ve deniz ürünleri, yenilenebilir enerji, üretim ve inovasyon yer almaktadır. İş Konseyi çalışmalarını bu sektörlerde işbirliklerinin geliştirilmesi çerçevesinde sürdürmektedir.

Yasin Kalafatoğlu

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının üye olduğu DEİK’in Norveç İş Konseyi’nin yönetiminde gemi inşa sektörü öne çıkarken, konsey başkanlığını Mehmet Selahattin Ünlü yürütmektedir. DEİK İş Konseyleri, Yürütme Kurulları aracılığıyla DEİK organlarında alınan kararları uygulamakla sorumlu olan, DEİK'in belkemiği mekanizmalardır. Sorumlu oldukları ülkeler, sektörler ve amaçlar çerçevesinde ikili ve çoklu kurumsal işbirliğini tesis eden İş Konseyleri, DEİK bünyesinde ‘İkili İş Konseyleri', ‘Sektörel İş Konseyleri' ve ‘Özel Amaçlı İş Konseyleri' olmak üzere üç ayrı kategoride yapılanmaktadır. İş Konseyleri iki senede bir düzenlenen seçimli genel kurulla, kendi yürütme kurulunu seçmektedir.

Vira Haber