Firari danalar denizde yakalandı

Panama bandıralı 'Zein 1' isimli canlı hayvan gemisi, Brezilya'dan getirdiği 7 bin 840 baş besilik dana ile Çelebi Bandırma Limanı'na demirledi. Geminin limana yanaşmasıyla birlikte çevreye yayılan ağır koku şikayete yol açtı.

Çelebi Bandırma Limanı'na Brezilya'dan Panama bandıralı 163 metre uzunluğunda 1568 grostonluk 'Zein 1' isimli özel canlı hayvan gemisi ile 7 bin 840 baş besilik dana getirildi. Gemiden kamyonlara alınan danalar, çeşitli illere sevk ediliyor. Canlı hayvan gemisinin limana yanaşmasıyla birlikte çevreye yayılan ağır koku ise şikayete yol açtı.

Çelebi Bandırma Limanı'na son olarak aynı gemiyle 16 Mart 2018 tarihinde yine Brezilya'dan 8 bin 300 baş besilik dana getirilmişti.

Öte yandan Bandırma Limanı'nda akşam saatlerinde dana yakalama operasyonu yaşandı. Brezilya'nın Vila Do Conde Limanı'ndan Bandırma Limanı'na ithal canlı hayvan getiren Zein 1 isimli gemiden nakliye sırasında iki dana kaçarak denize düştü. Uzun süre denizde yüzmeye başlayan danaları fark eden vatandaşlar cep telefonları ile bu anları görüntüledi.

Çelebi Limanı'na bağlı iki ayrı römorkör ile müdahale edilen danalar uzun uğraşlar sonucu yakalanarak limana götürüldü. Firar eden danalar limana ait rıhtıma çıkarılarak kendilerini bekleyen kamyonlara yüklendi

Vira Haber