Bir sözle dev gemileri yüzdürüyorlar

Mustafa Yaman ve Mihri Çelik.... MMS Denizcilik firmasının kurucuları. Diğer bir deyişle "gemi brokerleri"..... Ekstra bir programları yoksa oturdukları bilgisayarların başından binlerce kilometre uzaklıktaki bir gemiyi, binlerce kilometre ötedeki yükle buluşturuyorlar. Dünyanın neresinde boş bir gemi varsa onunla irtibata geçip taşınması gereken yüke ulaştırıyorlar.

BUGÜNLERE KOLAY GELMEDİK

Bunu, bir mail ile ve bir tıkla yapıyorlar. Yılda ortalama 180 gemi ve yük operasyonu gerçekleştiren Mustafa Yaman ve Mihri Çelik, 15 milyon dolarlık bir operasyonu yönetiyorlar. Tamamen söz ve güvenilirlik üzerine kurulu sistemde bir hata yapanın ikinci şansı olmadığını belirten Mustafa Yaman "Her ne kadar zamanımız bilgisayar başında geçse de bunun ardında yaklaşık 20 yıllık tecrübemiz, çevremize verdiğimiz güven var. Bugünlere kolay gelinmedi. Verdiğimiz bu güven ve iyi iletişim sonucunda Malta'da bir müşterimiz bizi kızının düğününe bile çağırdı" dedi.

GELEN MAİLLE HEMEN HAREKETE GEÇİYORUZ

Bir bilgisayar, bir mail kutusu ve sonuçta dijitalleşen ve küçülen dünyanın ulaştığı uzmanlık işlerinden biri gemi brokerliği.... Yeni Asır’ın haberine göre MMS Denizcilik'in kurucularından Mustafa Yaman, kendisine mail yoluyla ulaşan bir limandaki yük bilgisiyle, hemen başka bir limandaki boş bir gemiyi buluşturmak için yoğun bir mesaiye başlıyor. Gemi ve yükü buluşturmak için yazışmalar, teklifler, yükün özellikleri geminin özellikleri, derken dünyanın bir ucundaki gemi öbür ucundaki yükle buluşuyor.

İKİNCİ KEZ HATA ŞANSINIZ OLMAZ

20 yaşında mesleğe başladığını belirten Mustafa Yaman, "İlk dönemlerde dijital ortam bu kadar gelişmemişken Mihri Çelik ve ben birlikte 3 yıl çalıştık. Gemiler, limanlar, gümrükler derken gecemizi gündüzümüze kattık ve adımızı piyasada bilinir bir hale getirdik. Sonrası kendiliğinden geldi. Bizim sektörümüzde güven çok önemli bir unsurdur. Onun dışındakiler formalite işlemler. Çünkü binlerce kilometre uzaklıkta bulunan bir geminin nasıl hareket edeceğini bilemezsiniz. O kişi de hatayı bir kez yapar. İkinci şansı yoktur. Bir daha kimseden iş alamaz. Bu nedenle güven her şeyden önce gelir. Arada bazı sözleşmeler oluyor ancak mahkeme süreçleri uluslararası bazı kriterler işin içinde girdiği için kimse uğraşmıyor" diye konuştu.

Vira Haber