Firmalar Hangi Alanlarda Sosyal Yardım Yapabilir?

Sosyal yardım ihtiyaç sahiplerine sağlanacak olan gıda, giyim ve eğitim yardımlarını kapsamaktadır. Bu aladan yardımlaşmaya katkıda bulunacak olan firmalar, hem vergi alanında %40 muafiyet hakkına sahip olur hem de yardımlaşma duyarlılıklarından kaynaklı pozitif bir alanın oluşmasına katkıda bulunabilir. Sosyal yardım kartı sayesinde uygulanacak bütün yardımlaşma işlemleri, online platform üzerinden sağlanarak, firmaların birçok prosedürle ilgilenmeden kolay bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaları sağlanmaktadır.

Eğitim Alanında Sosyal Yardım Kartı

Firmalar istekleri doğrultusunda zorunlu olmadan eğitime katkıda bulunabilecekleri birçok avantajdan da yararlanabilirler. Eğitim alanında ihtiyaçlarını karşılamayan öğrencilere, aylık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde nakit para yardımı sağlayabilirken aynı zamanda gıda ve giyim için de sosyal yardım kartı kullanarak destek olmalarına imkan verilmektedir. Anadolupass.com sayesinde eğitime katkı sağlayabileceğiniz kart özelliklerinden yararlanabilir, öğrencilerin eğitimlerine destek sağlayabilirsiniz.

Eğitim alanında yardımlaşmaya katılmak için site üzerinden online başvuru oluşturarak, öğrencilerin okul masraflarına ve ihtiyaçlarına yardımcı olarak daha güzel bir geleceğe adım atabilirsiniz.

Gıda Alanında Sosyal Yardım Kartı

Firmaların personeline sağladığı yemek fişi imkanlarını tek bir kartta sağlayabilecekleri Anadolupass sosyal yardım kartı, iş yerinde ve iş yerinin bağlantı kurduğu yemek yerlerinde kullanım olanakları vermektedir. Personelin yüzünü güldürecek kart özelliği sayesinde, hem çalışanların motivasyonunu artırabilir hem de güvenli bir şekilde yardımlaşmaya dahil olabilirsiniz.

Giyim Alanında Sosyal Yardım Kartı

Personelin ve ihtiyaç sahiplerinin eğitim, gıda ve giyim alanında yardım almalarını sağlayacak olan bütün özellikler tek bir kart üzerinden yapılabilmektedir. İhtiyaç sahiplerine ulaşmanızı sağlayacak olan Anadolupass kartıyla, birden çok kişiye aynı anda yardım edebilir, online imkanlar sayesinde zamanınızdan kaybetmeden hemen bakiye yüklemesi yaparak kartın kullanıma açılmasını sağlayabilirsiniz.

Sosyal Yardımda Yeni Dönem

Sosyal yardım alanında yeni bir dönemin başlamasını sağlayan Anadolupass.com, online platform üzerinden firma başvurularını alarak anında ihtiyaç duyulan alanda yardımlaşma fonunu oluşturacaktır. Bu sayede hem firmanın vaktinden almayarak hem de ihtiyaç sahiplerine çok geç kalmayarak kısa zamanda kullanım imkanları sunulmaktadır. Hemen başvuru yapın, anında sosyal yardım alanında ihtiyaç sahiplerine ulaşın.

https://www.anadolupass.com.tr/sosyal-yardim-karti