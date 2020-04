Sivas’ın En Güçlü Basın Ordusu

İç Anadolu Bölgesinin en eski ve en önemli kenti Sivas’ta haberciliğin adresi www.sivashaberler.com. Sivas’ta haberciliğe farklı bir yaklaşım getiren ve ulusal ile yerel haberleri harmanlayarak okurlarına ve takipçilerine aktaran haber sitesi, Sivas Haberler konusunda kurulduğu günden bu yana tarafsız ve tavizsiz.

Her Zaman Halkın Yanında

Söyleşilerinden röportajlarına hatta haberlerin içeriğine kadar her alanda tarafsızlığı ilke edinen ve bundan asla taviz vermeyen Sivas Haberler sitesi spordan siyasete, teknolojiden sağlığa her habere yer veriyor. Çok zengin bir sayfa içeriğine sahip olan Sivas Haber sitesi yayınları ile de her zaman halkın yanında olduğunu ispatlıyor.

Sesinizi Duyurmanız İçin Hazırlanan Platform

Döviz kurlarının anlık paylaşımlarından şehirdeki nöbetçi eczane bilgisine, ilçe haberlerinden ulusal TV kanallarının yayın akışlarına kadar internette aranan her şeyi bir siteye toplayan Sivas Haberler noktasında iddiasına her gün yenilerini ekleyen haber sitesi Saklıgöl İnternet ve Medya Hizmetleri firmasına ait. Sularbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi Cumhuriyet Meydanı No:6 adresinden hizmet veren Sivas Haber sitesine ulaşabileceğiniz telefon numarası; 0 346 221 00 00, fax numarası ise 0 346 221 00 01. Sitede haberinizin yayınlanmasını istiyorsanız haber@sivashaberler.com mail adresine bilgi verebilirsiniz. Şikâyetleri, sorunları kısacası sesinizi duyurmanız için hazırlanan platformda paylaşımlarınıza sansür uygulanmaz, bakış açısına göre eklemeler ya da eksiltmeler yapılmaz.

Üyelik Avantajlarından Yararlanın

Sosyal medya ve mobil uygulamalar sayesinde daha fazla kitleye ulaşan haber sitesine üye olunması halinde yazar kadrosuna girebilir düşüncelerinizi, fikirlerinizi, haberlerinizi paylaşabilirsiniz. Tamamı ile ücretsiz olan üyelik sayesinde birçok avantajdan yararlanmanız mümkün ayrıca üyelere özel yayınlanan haberler anlık olarak bildirim şeklinde üyeler ile paylaşılıyor.

Sivaslıların Buluşma Adresi

Gerek yazar kadrosu gerek editörleri gerekse muhabir ve foto muhabirleri ile Sivas’ın en güçlü basın ordusuna sahip www.sivashaberler.com yalnız Sivas’ta yaşayanların değil, dünyanın dört bir yanında yaşayan Sivaslıların buluşma adresi durumunda. Takipçilerinin artan sayısı ile dikkat çeken haber sitesine hem Ülke genelinden hem de yurt dışından birçok Sivaslı ya da Sivas sevdalısı yorum ve destekleri ile katkı sunmakta.