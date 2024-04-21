Fırtına Nedeniyle Yüzlerce Pelikan Plajda Toplandı
Tekirdağ'ın Marmaraereğli ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle yüzlerce pelikan plajda toplandı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi'nde fırtına etkili oluyor. Fırtına sebebiyle göç yolundaki yüzlerce pelikan, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde merkezdeki plajda toplandı. Fırtına etkisini sürdürüyor.
Vira Haber
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