Tekne ve Yatlar İzmir’de Görücüye Çıkıyor

Fuarda, bu yıl 300’den fazla teknenin sergilenmesi beklenirken, ziyaretçi sayısının da 30 bini aşması hedefleniyor. 50 bin metrekarede düzenlenecek olan fuarın, yat-tekne sektörüne ve şehir ekonomisine ciddi katkı sağlaması bekleniyor.

MAST - İzmir Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, 1-5 Mayıs tarihlerinde ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. ED Fuarcılık ve İZFAŞ tarafından İzmir’de düzenlenecek fuarda; dünyaca ünlü tekne markaları, sektörün en büyük yerli üretici tekne, ekipman ve aksesuar firmaları bir araya gelecek. Geçen yıl Almanya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne, İtalya’dan Macaristan’a kadar birçok ülkeden ve Türkiye’nin dört bir yanından yerli-yabancı olmak üzere toplam 20 bin 540 kişinin ziyaret ettiği fuarı, bu yıl 30 binden fazla kişinin ziyaret etmesi beklenirken, fuar alanı da geçen yıla göre metrekare bazında yüzde 50 büyüdü. 50 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda 300’den fazla teknenin sergilenmesi hedefleniyor.

HEM SEKTÖRE HEM EKONOMİYE KATKI SAĞLANDI

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) ile İzmir Tekne İmalatçıları ve Tedarikçileri Dayanışma Derneği’nin (TEKİMDER) de destekçiler arasında yer aldığı fuarda; boyları 3 metreden 16 metreye kadar değişen motoryat, yelkenli, trawler, sürat tekneleri, son teknoloji botlar, ekipman ve aksesuarların sergileneceğini ifade eden ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, İZFAŞ ile birlikte İzmir’de ikinci kez fuar düzenlemekten dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi. İzmir'in lokasyonunun stratejik olarak tekne ve yat sektörü için çok kıymetli olduğunu kaydeden Dilek Soydan, “Geçen yılki fuarımızda toplam değeri 500 milyon TL’yi bulan 250 tekne görücüye çıkmıştı. Tekne ve yat sektörü, fuar boyunca birçok anlaşmaya imza atarak, ekonomik anlamda hem sektöre hem de şehrin ekonomisine çok ciddi değer kattı. Geçen yıl fuarda elde edilen başarı sonrası fuar alanımızı daha da büyütme kararı aldık. Şu ana kadar, fuarımızda yer alan tüm firmalar yeniden katılacaklarını bildirdi. Geçen yıl fuarımızda yer almayan birçok firma da talepte bulundu. Fuarımızın bu yıl da tam dolulukla geçmesini hedefliyoruz. Fuarımız, İstanbul’dan sonra Türkiye’nin en büyük kara fuarı olmaya aday. Hem yerli üreticilerimiz hem de global markalar fuarımızda yer alıyor. Türkiye’nin en yeni ve en büyük fuar alanında bu fuarı düzenliyor olmamız da büyük bir avantaj.” dedi.

ÜRETİMDE İLK 3 ÜLKE ARASINDAYIZ

Geçen yıl fuara katılan firmalarda yerli ve yabancı oranlarının yarı yarıya olduğunu hatırlatan ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz da, şunları söyledi: “Bu yıl da oranın benzer seviyelerde olacağını tahmin ediyoruz. Önceki yıllara göre yerli üreticilerin sayısının da arttığını söylemeliyiz. Bu durum üretim tarafında başarılı olduğumuzun da bir göstergesi. Türkiye şu anda üretim tarafında dünyada ilk 3 ülke arasında yer alıyor. Üretim tarafında çok ciddi bir iş gücüne sahibiz. Kaliteli üretim yapan üreticilerimiz, dünyanın birçok noktasından talep görüyor. Fuarlarda da bu talebi net bir şekilde görüyoruz. Düzenlediğimiz fuarlar sayesinde çok ciddi ticaret hacmi yaratılıyor. Geçen yıl İzmir’de düzenlediğimiz fuar da şehir ekonomisine ciddi katkı sağlamıştı. Bu yıl da benzer bir performans yakalanacağına inanıyoruz.”

Vira Haber