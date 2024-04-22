Gemi Söküm Sektörü İftiralarla İlgili Hukuki Süreci Başlatacak

Gemi Sökümden Basın Açıklaması: “Aliağa ve Türkiye için çalışan Gemi Söküm sektörümüzü hiç kimse bu tür iftiralarla leke süremez; çirkin, sorumsuz, küçük siyasi hesaplarına alet etmeye çalışamaz”

Aliağa Belediye Meclisinin dün yapılan oturumunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan bölücü terör örgütü elebaşı “Cemil Bayık” adıyla söz ederek büyük bir gafa imza atan Aliağa CHP Meclis Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül, aynı toplantıda Aliağa’daki gemi söküm sektöründen “uyuşturucu trafiğinin durağı” şeklinde söz etmesi 2.500 çalışanı olan sektörün tepkisine neden oldu.

Aliağa’daki Gemi Söküm sektörünün temsilcisi durumundaki Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) yayınladığı bir basın açıklamasıyla CHP Meclis Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül’ün iddialarına sert bir dille tepki göstererek Doğangül hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Başkanı Kamil Önal imzasıyla “Sektörümüze yönelik çirkin iftiralarla ilgili Basına ve kamuoyuna duyurumuzdur” başlığıyla yayınlanan açıklamada şu görüşlere yer verildi;

Sektörde 2.500 Kişi Doğrudan İstihdam Ediliyor

“Türkiye'de 1977 yılından bu yana Aliağamızda faaliyet gösteren Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri olarak Gemi söküm tesislerimizde ekonomik ömrünü doldurmuş gemileri sökerek Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktayız. Geri kazanım ve çevreci faaliyet alanı olan Sektörümüzde doğrudan 2.500 işçi çalışmaktadır. Yan sanayi ile birlikte sektörümüz en az 40 bin kişiye istihdam sağlamaktadır.” denilen açıklamada sektörle ilgili bir karalama kampanyasının yürütüldüğü kaydedildi.

“Sektörümüzü Çirkin, Sorumsuz, Küçük Siyasi Hesaplara Alet Etmeye Etmeyin”

Açıklamada, “Son günlerde sektörümüze karşı organize bir şekilde olduğu açıkça görünen bir karalama kampanyası yürütülmektedir. Bu karalama kampanyasının son örneği Aliağa Belediye Meclisinin 19 Nisan 2024 tarihindeki oturumunda CHP Meclis Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül adlı şahıs tarafından çirkin bir iftira ortaya atılmıştır. Söz konusu şahıs sorumsuzca sektörümüzün uyuşturucu trafiğinin durağı olduğu iftirasını atmıştır. 23 şirketimiz ve 2.500 çalışanımızı zan altında bırakan, Aliağa’mızın adını kötüleyen çirkin ve yalan ve iftirayı Aliağa Belediye Meclisinde dillendiren CHP Meclis Grup Sözcüsünü kınıyoruz. 1977 yılından bu yana Aliağa ve Türkiye için çalışan Gemi Söküm sektörümüzü hiç kimse bu tür iftiralarla leke süremez; çirkin, sorumsuz, küçük siyasi hesaplarına alet etmeye çalışamaz.” sözlerine yer verildi.

“Bu yalan ve iftiralar, atılan çamurlar sektörümüze de, çalışanlarımıza da bulaşmaz. Çirkin siyasi hesaplarınızı Sektörümüzden, binlerce çalışanımızdan uzak tutun.” Denilen açıklamada “Yalan siyaset, karalama ve çirkin iftiraların söz konusu Meclis üyesine ve mensup olduğu partisine de bir faydası olmayacağını hatırlatmak isteriz.” sözlerine yer verildi.

“Karalama Kampanyasının Bir Parçası Olan Çirkin İftirayı Esefle Kınıyoruz.”

Uyuşturucu iddiasını dile getiren CHP Aliağa Meclis Grup Sözcüsü hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtilen açıklamada “Buradan Aliağa Kamuoyuna, Sektörümüzü oluşturan kuruluşlara ve tüm sektör çalışanlarımıza duyururuz ki; Aliağa’mız, sektörümüz ve ülkemiz için çirkin emeller besleyenlere karşı hukuk mücadelemiz sürecek. Sektörümüze yönelik karalama kampanyasının bir parçası olan çirkin iftirayı esefle kınıyoruz. 22 Nisan 2024 Pazartesi günü söz konusu iftirayı dile getiren CHP Belediye Meclis Grup Sözcüsü şahıs hakkında Aliağa Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak hukuki süreci başlatacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

Vira Haber