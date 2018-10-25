İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Fırtınada sürüklenen gemi karaya oturdu!
Fırtınada sürüklenen gemi karaya oturdu!

Fırtınada sürüklenen gemi karaya oturdu!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenen gemi karaya oturdu.

A+A-

Olumsuz hava şartları nedeniyle denizde sürüklenen gemi sahile oturdu, gemiyi gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi

Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı hava özelliklesakarTürkiye'nin batısında etkili oluyor. Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenmeye başlayan tarama gemisi Karasu ilçesinde sahile yapılan dalgakıranlara çarptıktan sonra sahile oturdu.

Karasu Limanı’na ait tarama gemisinde bulunan 5 gemi mürettebatı kendi imkanlarıyla sahile çıktı.

suruklenen_gemi.jpg

suruklenen_gemi1.jpg

gemi-007.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 66 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.