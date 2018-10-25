Fırtınada sürüklenen gemi karaya oturdu!
Sakarya'nın Karasu ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenen gemi karaya oturdu.
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Olumsuz hava şartları nedeniyle denizde sürüklenen gemi sahile oturdu, gemiyi gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi
Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı hava özelliklesakarTürkiye'nin batısında etkili oluyor. Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenmeye başlayan tarama gemisi Karasu ilçesinde sahile yapılan dalgakıranlara çarptıktan sonra sahile oturdu.
Karasu Limanı’na ait tarama gemisinde bulunan 5 gemi mürettebatı kendi imkanlarıyla sahile çıktı.
Vira Haber
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