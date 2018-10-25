“Her Okula Kodlama ve Robotik Atölyesi”ne Evyapport desteği

Avrupa Okul Ağı ülkelerince kutlanan Kod Haftası etkinlikleri kapsamında Kocaeli Valiliği’nin liderliğinde yürütülen “Her Okula bir Kodlama ve Robotik Atölyesi” projesinin açılış programı Vali Hüseyin Aksoy’un katılımıyla yapıldı. Kocaeli Bilim Merkezi’nde gerçekleşen programda, 17 ilkokula Robotik ve Kodlama Atölyesi yapılmasına destek veren firmalara teşekkür belgeleri verildi. Çocukların erken yaşta kodlama eğitimi almalarını sağlamak, yeni fikirlerin gelişimini desteklemek, üreten bir neslin felsefesini aşılayarak ileri yaşlarda daha başarılı bir gençlik oluşturmak amacıyla hayata geçirilen bu anlamlı projeye, Evyapport da destek verdi.

EVYAP BELGE ALDI

Bu çerçevede, Evyapport Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Evyap, projeye destek veren kurumlara özel düzenlenen törende, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak’tan teşekkür belgesini teslim aldı. Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Vali Yardımcısı Dr. Osman Günaydın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İş Adamları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Vira Haber