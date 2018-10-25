Güllük Körfezi'nde uçak kazası tatbikatı

Deniz üzerinde meydana gelebilecek uçak kazalarının etkilerini asgariye indirerek, kurum ve kuruluşların operasyonel faaliyetlerinin test edilmesi amacıyla, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Milas-Bodrum Havalimanı Müdürlüğü Koordinesinde tatbikat düzenlendi.

Havalimanı pist yakınındaki Güllük Körfezi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği XYZ havayollarına ait yolcu uçağı, 75 yolcu 8 mürettebatıyla iniş yaptığı sırada bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, Liman Başkanlığı, Muğla Kıyı Emniyeti Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisi, İl Sağlık Müdürlüğü deniz birimleri deniz üzerinde arama ve kurtarma çalışması yaptı.

Güllük Liman Başkanlığı koordinesinde, Güllük Mandalya Turizm ve Liman Hizmetleri, Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine bağlı ekipler de deniz üzerinde arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK Özel Timi ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekibi de su altı arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü (AFAD), Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de destek verdi. Tatbikatta bir çok kişi kurtarıldı.

Bodrum Kaymakamı, Havalimanı Mülki İdare Amiri Vekili Bekir Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatların kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğini artırdığını, her türlü acil duruma müdahalenin hızlı ve etkin şekilde yapılabileceğini ifade etti.

Havalimanı Başmüdür Vekili Hasan Tosun, seferber edilen imkan ve kabiliyetlerin, meydana gelebilecek gerçek bir olayda da seri ve etkin şekilde kullanılabileceğinin görüldüğünü belirtti.

Vira Haber