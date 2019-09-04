Flying Fox 2 milyon 200 bin liralık yakıt aldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dünyanın en büyük 20 yatından biri olarak değerlendirilen "Flying Fox"a, 480 bin litre yakıt ikmaline başlandı.

Bir süredir Muğla'nın koylarında gezen Cayman Adaları bayraklı, 136 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki yat, ikmal için sabah saatlerinde Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine yanaştırıldı.

Üzerinde 10 milyon dolar değerinde helikopter bulunan yata, İzmir Aliağa'dan getirilen 10 tankerden toplam 480 bin litre yakıt ikmali yapılıyor.

"Flying Fox"un 480 bin litre transit yakıta 2 milyon 200 bin lira ödediği belirtildi. Yata ayrıca yiyecek ve içecek ikmali de yapıldı.

Haziran ayından itibaren Muğla'nın Bodrum, Fethiye ilçeleri ile Antalya ve Yunanistan'ın Rodos ile Kos adalarında dolaşan, 136 metre ile dünyanın en uzun yatları arasında yer alan 'Flaying Fox' dün saat 17.00 sıralarında Marmaris'e geldi. Marmaris Limanı'na demirleyen maga lüks yat ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı turistler ile Marmarisliler, yatla öz çekim yapıp, hayranlıkla izledi.

Yat kiralama, satış, yeni inşaat ve yat yönetimi konularında sektörün önde gelen firmalarından biri aracılığıyla charter olarak günlüğü 400 bin euroya kiralanan mega yatta acil durumlar için Airbus H155 adlı helikopter hazır bulunuyor. Üzerinde iki helikopter pisti ile dikkati çeken yatın 11 lüks kabininde aynı anda 22 misafir ağırlanabiliniyor. Vücut ısısına göre ayarlanabilen klimalı suitler, her suitte jakuzi, spor salonu bulunan mega yatın en üst güvertesinde spor yapan 3 kadın dikkati çekerken, yolcuların isimleri sır gibi saklandı.

Mega yat ile dünyanın en zengin işadamları arasında yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Rus milyarder Dimitry Kamenshchik, misafirlerini Ege koylarında gezdirmişti.

Haftalık kirası 1 milyon doların üzerinde olan ve 2 helikopter pisti bulunan yat, yakıt ikmalinin ardından iskeleden ayrılacak.

Mega yatta kimler olduğu ve nereye gideceği hakkında ise bilgi verilmedi.

Vira Haber