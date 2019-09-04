Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu istifa etti
Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.’nin Genel Müdürü Volkan Uslu görevinden istifa etti.
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2016 yılından bu yana Gestaş Genel Müdürlüğü görevini yürüten Volkan Uslu istifa etti. Gestaş yetkilileri tarafından da istifa haberi doğrulurken, konuyla ilgili firma tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bu hafta sonu Gestaş ile yolların tamamen ayıracak olan Uslu’nun başka bir göreve atanacağı konuşuluyor ancak bu görevin ne olduğu açıklanmıyor.
Vira Haber
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Etiketler : Çanakkale, gestaş, volkan uslu, feribot
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