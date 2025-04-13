Foça'da Balıkçı Barınağında Yangın: 3 Tekne Hasar Gördü

Yangın, bugün gece saat 03.00 sıralarında Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 'T. Tatlı' isimli balıkçı teknesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki 'Jr. Aya)' isimli özel tekne ile 'Deniz Bursalı' isimli diğer balıkçı teknesine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

3 teknede hasar oluştu



Öte yandan teknede çalışan Serkan Yürek, yangının akü kablosunun erimesi sonucu çıktığını ileri sürdü.

Vira Haber