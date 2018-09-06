Foça'daki kirlilikle ilgili sökümdeki gemide inceleme

İzmir'in Foça ilçesinde, sahil şeridine yayılan petrolü temizleme çalışmaları devam ederken, kirliliğin kaynağına dair de önemli bir gelişme yaşandı. Onlarca gemi ve tesis üzerinde yapılan incelemeler sonrasında tüm şüpheler, gemi söküm ve geri dönüşüm tesislerine getirilen 'Harrier' isimli konteyner gemisinde yoğunlaştı. Yetkililer, gemiden alınan numuneler üzerindeki incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

Foça ilçesinde Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde, geçen 30 Ağustos Perşembe akşamı denizde kaynağı belirlenemeyen petrol sızıntısı meydana geldi. Yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil şeridi sızıntı nedeniyle petrolle kaplandı, siyaha büründü. Kirliliğin daha da yayılması, petrolün dağılmaması için bölgede bariyerlerle önlem alındı. Petrolü emen pedler, denizin yüzeyine bırakıldı. Denizde sürdürülen bu çabalar sonuç verdi. Petrolün tabaka halinde vurduğu deniz kıyısı büyük ölçüde temizlendi. Su yüzeyindeki petrolün temizlenmesinin ardından, çalışmalar karaya taşındı. Buradaki çalışmaların ise halen devam ettiği belirtildi.

Bu arada çevreciler de olayın soruşturulması için Foça Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SIZINTININ KAYNAĞINDA ÖNEMLİ ADIM

Temizlik çalışmaları devam ederken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aliağa Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, sızıntının kaynağını tespit etmek için araştırmalarını sürdürdü. Onlarca gemi ve tesis üzerinde yapılan incelemeler sonrasında tüm şüpheler, gemi söküm ve geri dönüşüm tesislerine getirilen 'Harrier' isimli konteyner gemisinde yoğunlaştı. Yetkililer, gemiden alınan numuneler üzerindeki incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

Vira Haber