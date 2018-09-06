Kadınlar yarın yelkenlerini ‘İyilik’ için açacak

Türkiye’de bir ilk olan Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nın üçüncüsü 7, 8, 9 Eylül tarihlerinde İstanbul’da Caddebostan - Adalar parkurunda düzenlenecek. Geçtiğimiz yıllarda önemli kurumların kadın yelken takımlarının yarıştığı Kupa, bu yıl bireysel kadın sporculardan oluşan takımlara da açık .

Türkiye’de kadınlara yönelik ilk ulusal yelken yarışı olma özelliğini taşıyan Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, yarın İstanbul'da başlayacak. Kadınların yelken sporuna ilgisinin artması, Türkiye'deki kadın yelkenciliğinin desteklenmesi, yeni sporcular yetiştirilmesi ve kadın yelkencilerin motive edilmesi amacıyla bu yıl üçüncüsü yapılacak organizasyon, 9 Eylül Pazar gününe kadar Caddebostan-Adalar parkurunda gerçekleştirilecek.

Türkiye Yelken Federasyonunun himayesinde ve İstanbul Yelken Kulübü'nün iş birliğinde 3 gün sürecek kupada şamandıra ve coğrafi olmak üzere toplam 6 yarış yapılacak.

Organizasyonda Türk Telekom, Ford Otosan, Mercedes Benz, Eker, Sahibinden.com, Burgan Bank, Doğuş Grubu, Dunapack Dentaş Packaging, Şenpiliç RC Girls Sailing Team, Permolit Team Ladies, Atak Akademi, Sultans of the Sea, Pupa Doğuş Üniversitesi ve AÇEV takımları ile Deniz Kuvvetleri Kadın Yelken Takımı yer alacak.

Kupa geliri ile AÇEV’e destek olunuyor

ARPR İletişim tarafından organize edilen Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nın kadın duyarlılığını yansıtacak bir sosyal sorumluluk boyutu da var. Her yıl Kupa gelirinin bir bölümü ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı – AÇEV destekleniyor. Ayrıca Kupa kapsamında HeforShe oluşumuna da destek veriliyor.

Vira Haber