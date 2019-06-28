Forex piyasaları, son yılların en popüler finansal yatırım araçları arasında zirvede yer alıyor. Peki Forex nedir? Forex piyasalarını yatırımcılar tarafından bu kadar benimsenmesinin nedeni nedir?

Forex piyasalarının tanımını yapacak olursak; uluslararası döviz piyasası olarak söyleyebiliriz. Döviz piyasası olmasına karşın birçok farklı sözleşme türüne yatırım yapılan bir piyasadan bahsediyoruz. İlk kuruluş amacı döviz takası olsa da artık günümüzde Forex piyasaları dünyanın en güçlü türev piyasası haline gelmiştir.

Forex piyasalarını bu kadar cazip kılan nedir?

Forex piyasaları bir tür türev piyasalardır. Yani bir finansal enstrüman üzerine geliştirilen yeni yatırım araçlarına türev araçlar denir. Örneğin, Borsa İstanbul BİST-100 endeksi bir yatırım aracıdır. Ancak türev piyasalarda BİST-100 endeksi üzerine geliştirilmiş başka yatırım enstrümanları vardır. BİST-100 endeks değerinin artması doğrudan bir yatırımcıya kazandırmaz, Borsa İstanbul'da yatırım yaptığınız hisse senedinin performansına göre kazanç elde eder ya da zarar edersiniz.

Türev piyasalar sayesinde, Borsa İstanbul BİST-100 ya da BİST-30 endeksi üzerine yazılmış bir sözleşmeye yatırım yapabilirsiniz. Belirli çerçevede hazırlanan Forex ürünleri, üzerinde yazılı olduğu hesap yöntemlerine göre para kazandırır.

Dünya üzerindeki tüm finansal enstrümanlara yatırım fırsatı

Forex piyasalarının en önemli cazibe noktası ise yatırımcısına, oturduğu yerden dünya üzerindeki birçok piyasaya ve enstrümana yatırım yapma olanağı sunmasıdır. Örneğin, Japon Yeni/İngiliz Sterlini kuruna hafta içi istediğiniz her an yatırım yapabilirsiniz. Bol bol işlem yapmayı sevenler, al-sat stratejisiyle kazanç elde etmek isteyenler için işlem sürelerinin sınırsız olması çok cazip bir gerekçedir.

Hafta için 24 saat işlem yapılabiliyor

İşlem sürelerinin diğer piyasalara göre çok daha uzun olmasının yanında Forex piyasaları yatırımcısına kaldıraçla işlem yapma imkanı da sağlar. Kaldıraçla işlem yapmanın en kısa açıklaması, reel piyasalarda 100 dolar karşılığı olan parayla 1000 dolar hatta 10 bin dolar yatırım yapmaktır. Kaldıraçla yapılan işlemlerde kazancınızda kaldıraç, sadece yatırım aşamasında değil kar ve zarar hesaplamasında da devreye girecektir.

Rakamlarla açıklayacak olursak Forex dolar sözleşmesi alan bir yatırımcı, 1000 TL'si ile 200 dolar almak yerine, kaldıraç sayesinde 20 bin dolar alacaktır. Döviz kurlarındaki hareketlere göre, karı ve zararı da 20 bin dolar üzerinden hesaplanır.

Vira Haber