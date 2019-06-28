E-ticarette En Çok Kullanılan Ödeme Yöntemleri Hangileridir?

Müşteriler oturduğu yerde bilgisayardan veya telefondan sipariş ettiği ürünleri rahatlıkla alabilmesi için e-ticaret çözümleri de düşünülmüştür. Bu çözümler, genel anlamda müşteri deneyimini ve rahatlığını artırmaya yönelik olmuştur.

Özellikle internet üzerinden yapılan internet bankacılığı yöntemlerinin gelişmesi, 128 bit SSL sertifikaları ve 3D secure ödeme yöntemleri gibi yöntemler e-ticaret sitelerinin artık olmazsa olmazıdır. Kullanıcıların ödeme yaparken en dikkat ettiği durum güvenliktir. Hesabındaki paraların gideceği korkusu nedeniyle halen e-ticaret sitesi kullanmayan insanlar bulunmaktadır. Güvenli, hızlı ve sorunsuz bir ürün satın alımı için birçok ödeme yöntemi kullanıcılara sunulmuştur.

Kredi Kartı ve Banka Kartıyla Ödeme

Kredi kartı ve banka kartları en fazla tercih edilen ödeme yöntemidir. Kartlar özellikle bankalar tarafından direkt müşterilerine sunulduğu için ve içerisinde mevduatların bulunması sebebiyle önemlidir. Kullanımının oldukça kolay olması ve taksit gibi seçenekler sunmasından ötürü çok fazla tercih ediliyor. Bir e ticaret sitesinde kredi kartı ile alışveriş yapılabilmesi için SSL güvenlik sertifikasının bulunması gerekiyor.

Sanal Kartla Ödeme

Kredi kartlarını veya banka kartlarını direkt olarak kullanmak istemeyen müşteriler için geliştirilen sanal kartlar, oldukça avantajlıdır. Sanal kartlar bankaların internet şubesi üzerinden oluşturulur ve istenilen miktarda para transfer edilir. Bu şekilde hesabın çalınması veya boşaltılması gibi riskler ortadan kalkar. İstenildiği zaman silinebilen bir kart olması sebebiyle de avantajlıdır.

EFT ve Havale ile Ödeme

EFT, başka bir bankadan başka bir bankaya yapılan para transferine denilmektedir. EFT yapabilmek için belirli başlı şartlar bulunmaktadır. Bazı bankalar EFT için işlem ücreti alırken bazı bankalar almamaktadır. E-ticaret sitesi EFT ile ödeme alabilirken bazıları almayabiliyor. Havale ile ödeme ise daha yaygın kullanılır. Aynı banka üzerinden işlem ücreti olmadan para transfer yapılabilmesine olanak sağlıyor.

Tüm bu yöntemlerin dışında mobil ödeme, mail order, e-nakit, elektronik para (Bitcoin), e-cüzdan ve elektronik çek gibi yöntemler de e-ticaret siteleri tarafından sıklıkla kullanılıyor.

Vira Haber