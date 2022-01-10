Fransa’dan Yunanistan’a Yeni Gowind 2500 Teklifi

Fransız savunma şirketi Naval Group, Yunanistan’a yeni bir Gowind korveti teklifi götürdü. Yeni teklifin Yunan tarafını son derece memnun ettiği aktarılıyor.

Yunan Newpost haber sitesinin özel haberine göre Fransız Naval Group, Yunan Donanmasına yeni bir Gowind korvetinde bulundu. Yunan kaynaklar “büyük bir anlaşmanın yakın olduğunu” belirtiyor.

Fransızların yeni teklifinin dört adet Gowind korveti yerine beş adet Gowind korveti olduğu belirtiliyor. Bu teklifin de hem Yunan Donanması hem de Yunan Savunma Bakanlığı tarafından oldukça sıcak karşılandığı aktarılıyor. Teklife göre beş adet Gowind korvetinin bedeli yaklaşık olarak 1.8 milyar avro civarında olacak.

Bu bedel, eski tekliften 100 milyon avro daha fazla ancak hızlı teslimat garantisi de veriliyor. Fransızların “korvet savaşında” Yunan Donanmasının her türlü isterlerini dikkate aldığı ve bunları karşılamaya hazır olduğu haberde vurgulanıyor.

Bu cazip teklifle birlikte Fransızların Yunan Donanması için başlatılan korvet programında oldukça öne geçtiği belirtiliyor.

KARAR BAŞBAKAN'IN

Hatta öyle ki Yunan Donanmasının teklife çoktan yeşil ışık verdiği ve kararın artık siyasi boyuta geçtiği not ediliyor. Artık nihai karar Başbakan Miçotakis’te. Miçotakis’in yakın bir zaman içerisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile anlaşmayı görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor.

Ancak habere göre Yunan Donanması Hollanda (Damen) veya İtalya’dan (Fincantieri) da benzer bir cazip teklif gelirse bunları da değerlendirmeye hazır.

Fransızlar yeni tekliflerinde Gowind korvetlerinin Yunan tersanelerinde üretilmesini de kapsama alıyorlar ki bu durum da Yunan tarafını son derece memnun ediyor. Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos daha önce yaptığı açıklamalarda korvet programında bazı gemilerin Yunanistan’da üretilme şartı olduğunu vurgulamıştı.

YUNANİSTAN'DA ÜRETİLMESİ PLANLANAN GEMİLER

Bu durum için Fransızların Yunanistan’a yönelik teklifi ise iki veya üç adet Gowind korvetinin Yunanistan’da üretilmesi yönünde. Her bir korvetin üretim süresi ise yaklaşık 32 ay olarak belirtiliyor. İlk iki geminin Fransa’da üretilmesi ve kalan üç geminin Yunanistan’da üretilmesi için Yunan tersanelerinde hazırlıkların tamamlanması hedefleniyor.

Yunan Donanmasına göre isterlerini “tam olarak karşılayan” Fransızlar tarafından önerilen Gowind korveti, güçlü bir konfigürasyona sahip 2.800 tonluk bir deplasmana sahip.

Yunan Donanmasının Belharra firkateynleriyle birlikte Türkiye’ye karşı Doğu Akdeniz ve Ege’de üstünlük kuracağı da haberde sıkça dile getiriliyor.

FRANSA VE YUNANİSTAN ARASINDAKİ MoU

28 Eylül 2021 tarihinde Yunanistan ve Fransa arasında FDI Belharra sınıfı 3’ü kesin 1’i opsiyon olmak üzere 3’ü kesin 1’i opsiyon adet firkateyn ve opsiyonel 3 adet Gowind sınıfı korvetin tedarikini kapsayan 3 milyar $’lık bir mutabakat muhtırası imzalanmıştı.

Ancak Fransızlarla imzalanan bu mutabakat muhtırası hala resmi bir anlaşmaya dönüşmüş değil.

Yunan kaynaklara göre Gowind 2500 sınıfı korvetler için müzakereler hala devam ediyordu fakat hedef toplamda 3+1 (opsiyonel) Gowind 2500 sınıfı korveti tedarik edilmesi yönündeydi. Müzakerelerin ana konusunun fiyat olduğu da belirtiliyordu.

GOWIND 2500 SINIFI KORVETLER

Gowind 2500 sınıfı korvetler bugüne kadar dört ülkeye ihraç edilmişti. Bu ülkeler arasında Mısır, Malezya, BAE ve Romanya yer alıyor. Bu dört ülke ise toplamda 16 adet gemi siparişi vermiş durumda.

2.400 ton deplasmana sahip olan korvetler, hem denizaltı hem de gemi harbi için tasarlandı. Gemiler aynı zamanda kendilerini hava tehditlerinden koruma kabiliyetine de sahip.

Gemilerde Thales 3D SMART-S Mk2 radar yer alıyor. Gowind sınıfı korvetlerin silahları arasında ise 16 adet VL-MICA NG hava savunma füzesi ve 8 adet Exocet Block III gemisavar füzesiyle birlikte MU90 torpidoları için iki adet çifte lançer bulunuyor. Geminin ön tarafından ise bir adet 76mm baş topu yer alıyor.

Gowind sınıfı korvetler ise MEKO sınıfı firkateynlerin modernizasyonu yerine alternatif olarak sunuluyor. Modernizasyon programının yaklaşık 1 milyar avroya mal olması bekleniyordu. Bir adet Gowind 2500 sınıfı korvetin maliyeti ise yaklaşık olarak 350 milyon avro olarak belirtiliyor.