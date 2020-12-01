Fransa'nın Yeni Nesil Uçak Gemisi Nükleer Tahrikli Olacak

Euronews’in haberine göre, "Porte-avions de nouvelle generation (PANG)" adlı programla geliştirilmeye başlanan geminin 2038'de göreve başlaması bekleniyor. Söz konusu gemi, Almanya-Fransa-İspanya ortak projesi olan FCAS (Future Combat Air System) savaş uçaklarına uygun olacak şekilde tasarlanacak.

Fransız Mer et Marine dergisi tarafından paylaşılan bilgilere göre nükleer tahrik sistemine sahip olması planlanan uçak gemisinin 70 ila 75 bin ton toplam ağırlıkta, 280 metre uzunlukta olması planlanıyor.

Uzmanlar yapımı uzun yıllar alacak olan geminin maliyetinin 5 ila 9 milyar euro olacağını düşünüyor.

Yeni geminin tahrik gücünü nükleer reaktörlerden mi yoksa Queen Elizabeth sınıfı gibi geleneksel motorlardan mı alacağı uzun süre tartışma konusu olmuştu.

FRANSA, İKİ UÇAK GEMİSİ YAPABİLİR

Fakat henüz netlik kazanmayan konu ise, Fransa'nın kaç tane yeni nesil uçak gemisi yapacağı.

Denizlerde daha uzun süre uçak gemisi bulundurmak isteyen Fransa, bu sefer iki gemi yaptırmak istiyor, ama yüksek maliyetinden dolayı henüz kesin bir karar alınmadı.

ABD'nin 11, Çin'in 2, Rusya, Fransa ve Hindistan'ın da bir uçak gemisi bulunuyor.

Vira Haber