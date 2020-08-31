Fransa'ya Giden Türk Yük Gemisi Kiel Kanalı'na Çarptı

Rotası Fransa olan Else isimli Türk yük gemisi Kiel kanalının havuz kapağına çarptı.

Türkiye İstanbul merkezli Regency Ship Management S.A.’e ait panama bayraklı genel kargo gemisi ELSE, Kiel Kanalı üzerinden Fransa'ya doğru seyretmeyi planlıyordu.

Geminin pruvası havuz kapağına sıkıştı ve 6 saat kadar kapakta kaldı. Ardından pruvası kurtarılan gemi Kiel limanına götürüldü. Kuzey havuz Kapağının ciddi şekilde hasar gördüğü ve çalışmadığı bildirilirken, ELSE isimli geminin de ciddi hasar aldığı açıklandı.

Geminin kılavuz kaptan almadığına dair açıklamalar mevcut. Şu anda kanalda sadece bir havuz kapağının çalışır durumda olduğu biliniyor. Kazanın nasıl gerçekleştiği belirsizliğini korurken dalgıçların hasarın tamamını inceleyeceği gelen detaylar arasında.