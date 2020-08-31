Binali Yıldırım Rafting Yaparken Görüntülendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 27. Dönem Başbakanı ve TBMM 28. Dönem Meclis Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da rafting yaparken görüntülendi.

Bir süredir siyasette aktif bir şekilde görünmeyen ve nerede olduğu merak konusu olan Binali Yıldırım ortaya çıktı.

Hafta sonunu memleketi Erzincan’da geçiren Binali Yıldırım, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Karasu Nehri’nde rafting yaptı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen Binali Yıldırım’ın rafting video ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kamu oyuyla paylaşıldı.