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Çin'de Tekne Battı! 12 Kişi Kayıp

Çin'de Tekne Battı! 12 Kişi Kayıp

Çin'in güneydoğu kıyıları açıklarında batan balıkçı teknesinde bulunan 12 kişi kayboldu, 2 kişiyse kurtarıldı.

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Çin'in güneydoğu bölgesinde yer alan Fujian açıklarında batan balıkçı teknesinde bulunan 12 kişi kayboldu, 2 kişiyse kurtarıldı.

Çin’in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaleti açıklarında bulunan Pingtan Adası yakınlarında içinde 14 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi battı.

Deniz Kurtarma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, olayın Fujian açıklarında bulunan Pingtan Adası’na yakın bir bölgede meydana geldiği aktarıldı.

Merkez, teknede bulunan 14 kişiden 2’sinin kurtarıldığını, diğer 12 kişiyi ise arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kurtarma Merkezi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Vira Haber

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