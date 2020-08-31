Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'dan Meis Adası'yla İlgili Statü Açıklaması
Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Yunan askerlerinin hukuksuz girişiyle gündeme gelen Meis Adası'nın statüsüyle ilgili önemli bir açıklama yaptı
Yunanistan geçtiğimiz günlerde, 1947 Paris Barış Anlaşmasına göre, askerin girmesi yasak olan Meis Adası'na, sivil feribotların içinde tam teçhizatlı askerler konuşlandırarak, Türkiye'yi tahrik etti.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılan açıklamada, Türkiye'nin bu tahrike kapılmayacağı sert bir dille ifade edildi.
Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı ise meselenin başka bir boyutunu ele akarak, Meis Adası'nın statüsünün gayrı askeri statü olduğunu, ihlalinin yasak olduğunu ifade etti.
MEİS ADASI GAYRİ ASKERİ STATÜDE
"Silahsızlandırılmış statüde asker getirebilirsiniz. Gayri askeri statüde bunların hiçbir tanesi mümkün değildir. Dışişleri Bakanlığının açıklamasını eleştiriyorum; Meis Adası'nın statüsü, gayri askeri statütüdür. Yani bunun ihlali söz konusudur."
Vira Haber
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