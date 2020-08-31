Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Meis Cevabı

Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Meis Adası'na yaptığı hukuka aykırı askeri sevkiyata ilişkin yaptığı açıklamada, 'adanın statüsüne yapılmaya çalışılan gayri meşru değişiklikleri reddediyoruz' dedi.

1947 PARİS BARIŞ ANLAŞMASINA AYKIRI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un yaptığı açıklamada, “Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri yığınak yaptıklarına dair haberler basında yer almıştır. Meis, 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüdedir. Basında yer alan haberler doğruysa, bu, Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesidir. Adanın statüsüne yapılmaya çalışılan gayri meşru değişiklikleri reddediyoruz.

Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz. Bu tür provokatif hareketlerin Yunanistan’a hiçbir faydası olmayacaktır. Yunanistan bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse, kaybeden kendisi olacaktır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır” ifadelerine yer verdi.

Vira Haber