Dünyanın Kalbi Bu Fuarda Atacak

Sanal ortamda gerçekleştirilecek İzmir İş Günleri’nin 3 Eylül 2020 Perşembe günü saat 13:00-15:00 arasında yapılacak olan “Akdeniz’de Lojistik ve Ticaret: “Pandemi Sonrası Koşullarının Değerlendirilmesi Forumu” başlıklı Açılış Oturumu Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanı Moulay Hafid Elalamy, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Manlio Di Stefano, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Akdeniz İçin Birlik Genel Sekreteri Nasser Kamel ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Muhittin Demir’in katılacağı açılış oturumunda İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ile Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi Başkanı, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu konuşmacı olacak.

“Deniz Taşımacılığında Fırsatlar ve Konteyner Taşımacılığı Semineri” ise 4 Eylül 2020 Cuma günü saat 15:15-16:30, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk’ün moderatörlüğünde Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Emre Eldener ve Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Durmuş Ali Deveci’nin katılımlarıyla yapılacak.

Söz konusu toplantıları;

https://www.izmirisgunleri.com/etkinlikler-akdenizde-lojistik-ve-ticaret-pandemi-sonrasi-kosullarin değerlendirilmesi

https://www.izmirisgunleri.com/deniz-tasimaciliginda-firsatlar-ve-konteynir-tasimaciligi-semineri linklerini tıklayıp katılımcı başvuru formunu doldurarak takip edebilirsiniz.

Vira Haber