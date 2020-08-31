Cruise Sektörü Canlanıyor mu? İlk Gemi Ağırlandı! İşte Detaylar

Geçtiğimiz günlerde Akdeniz ilk uluslararası cruise gemisini ağırladı. MSC’nin Grandiosa isimli yolcu gemisi Malta’daki Valetta Cruise Limanı’na yanaştı. Virüs sonrası Akdeniz’de ve dünyada farklı liman ve ülkeleri ziyaret eden dünyanın ilk cruise yük gemisi için liman, cruise şirketi ve yerel otoritelerce sağlık ve güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutuldu.

Gemiye binmeden önce tüm konuklar ve mürettebat için Covid-19 testi uygulandı. Ek olarak gemi misafirlerinin karaya bağımsız olarak çıkmalarına izin verilmedi ve sadece atanan görevli takibinde geziler yapıldı.

Grandiosa’nın seferlerine başlamasının ardından başka gemilerin de seferlerine başlaması muhtemel görünüyor. Yeni gemiler yola çıktıkça, Türkiye limanlarının da bu hareketlilikten yararlanması bekleniyor.

2020 ve 2021’de Türkiye’nin yeniden cruise sektöründe önemli bir oyuncu olması bekleniyordu. Ancak pandeminin başlaması planlarında ertelenmesine neden oldu.

Vira Haber