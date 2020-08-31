Temmuz Ayı İhracat ve İthalat Verileri Açıklandı

Temmuz ayı ihracat ve ithalat verileri açıklandı. Buna göre ihracat yüzde 5,8 azalırken, ithalat yüzde 7,9 azaldı. İhracat bir önceki yılın aynı ayına göre 15 milyar 12 milyon dolar, ithalat 17 milyar 709 milyon dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 18,2 AZALDI

Bu veriler sonucunda, temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 18,2 azalarak 3 milyar 297 milyon dolardan, 2 milyar 697 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 temmuz ayında yüzde 82,9 iken, 2020 temmuz ayında yüzde 77,2'ye geriledi.