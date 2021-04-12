Fransız Askerlerinden Akdeniz’de Türk Gemisine Baskın

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre, 4 Nisan‘da Akdeniz'de bir Türk gemisi Fransız askerler tarafından basıldı. Gemide arama yapıldığı belirtildi.

AB: İRİNİ OPERASYONUYLA ARADIK

Daha önce Türk savaş gemilerinin, Akdeniz'deki Türk karasularına sokmadığı Fransa, Panama bayrağı taşıyan ama sahibi ve işletmecisi Türk olan MEDKON İzmir adlı gemiye çıkıp ‘Libya'ya silah veya ambargoyu delecek malzeme taşıyıp taşımadığına dair’ arama yaptı. ‘İrini’ adı verilen operasyon kapsamında arama yapılırken AB’den ‘Operationirini’ adıyla online bilgi verildi.

6 NİSAN'DA AÇIKLANDI

6 Nisan günü yapılan açıklamada, “Fransız savaş gemisi PM L'Her, 4 Nisan'da Panama bandıralı MEDKON İzmir gemisine çıktı ve teftiş yaptı. Teftiş, mürettebatın tam işbirliği ile sona erdi ve herhangi bir şüpheli malzemenin keşfedilmesine yol açmadı. Aktivite sırasında önerilen tüm COVID-19 önlemleri gözlendi. Bu, 24 Avrupa Birliği üye devletinin, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak Libya’da silah kaçakçılığını durdurmak için birlikte çalıştığı Eunavfor MED operasyonunun 11. kez gemilere çıkışıdır” denildi.

Akdeniz'deki sivil gemileri aramalara ilgili ülkenin NATO üyesi olan Türkiye'nin izin vermesi ya da sessiz kalması gerekiyor. Türkiye itiraz ederse, arama yapılamıyor. Fransız ordusu, geçen yıl da Libya'ya giden Çirkin adlı Türk kargo gemisine müdahale etmek istemiş ama Türk donanmasının müdahalesi sonrasında çekilmişti.

ALMANLAR ROSELINA-A'YI BASMIŞTI

Geçen yıl Kasım ayında, İstanbul'dan demir alan Türk bandıralı ROSELINA-A isimli insani yardım malzemesi taşıyan gemi, Libya açıklarında Alman Hamburg Fırkateyni tarafından durdurulmuş ve zorla arama yapılmıştı. Aramaya itiraz eden mürettebata zor kullanılırken Ankara 5 saat sonra açıklama yapınca, arama durdurulmuş, gece gemide mahsur kalan Alman askerler ertesi gün tahliye edilebilmişti.

Vira Haber