TMMOB Gemi Mühendisleri Odası “14. Çocuk ve Gemi” Konulu Resim Yarışması Düzenliyor!

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, çocuklarımıza denizi, gemiyi ve Gemi Mühendisliği mesleğini tanıtmak, merak uyandırmak ve sevdirmek amacıyla 2007 yılından itibaren her yıl geleneksel olarak ilkokullar arasında «Çocuk ve Gemi» konulu resim yarışmasını düzenlemektedir. Her yıl düzenlenen ve ilkokul öğrencilerine yönelik olan “Çocuk ve Gemi” konulu resim yarışması tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle bu yıl çevrimiçi olarak düzenlenecek.

İlkokul öğrencileri, https://www.gmo.org.tr/ekayit/ adresinde yer alan başvuru formunu doldurup, yaptıkları resmin görselini yükleyerek katılım sağlayabilecekler.

1., 2. Sınıf öğrencileri 1. Kategori, 2., 3. Sınıf öğrencileri ise 2. Kategoride değerlendirilecektir. Her iki kategoride dereceye giren ilk beş öğrenciye Tablet ve çeşitli elektronik cihatlar hediye edilecektir. Yarışmaya katılanlar arasında sergilenmeye değer görülen 40 eser sahibi öğrenciye ise resim defteri, boya kalemi, MEB onaylı kitaptan oluşan hediye kiti gönderilecektir.

Başvuru koşulları ve resimlerde aranacak kriterler www.gmo.org.tr adresinden öğrenilebilir.

Vira Haber