Fransız Donanması’nın Yeni İkmal Gemisi Jacques Chevallier Denize İndirildi

Jacques Chevallier adı verilen gemi, Fransız Donanması için tasarlanan dört gemilik serinin ilk gemisi. 2019 yılının Ocak ayında imzalanan sözleşme kapsamında gemiler Chantiers de L’Atlantique ve Naval Group tarafından üretilecek. Dört gemi, 2029 yılına kadar peş peşe teslim edilecek.

FlotLog programı, Lojistik Destek Gemisi (LSS) programı kapsamında, Fransız Savunma Tedarik Ajansı (DGA) ve onun İtalyan muadili NAVARM adına OCCAR tarafından yönetilen bir Fransız-İtalyan işbirliğinin bir parçasıdır.

Geminin denize indirilme töreni, Chantiers de l’Atlantique Genel Müdürü Laurent Castaing, Naval Group CEO’su Pierre Éric Pommellet, OCCAR Direktörü Matteo Bisceglia, DGA Operasyon Direktörü François Pintart ve Fransız Deniz Eylem Gücü Komutanı Amiral Xavier Baudouard’ın katılımıyla gerçekleşti.

Konu ile ilgili konuşan Chantiers de l’Atlantique Genel Müdürü Laurent Castaing, “Endüstriyel tesislerimiz, BRF Jacques Chevallier’in gövdesinin 20 bloğunu 50 günlük rekor bir sürede birleştirmemizi sağladı. Bu, sivil gemi üreticisi olarak uzmanlığımızın orduya zaman, maliyet ve kalite kontrol açısından büyük fayda sağlayabileceğini gösteriyor.”

“Naval Group, bu Avrupa programında Chantiers de l’Atlantique ile birlikte bir kez daha bulunmaktan gurur duyuyor. Dört gemilik bir serinin ilki olan bu BRF, Fransız-İtalyan işbirliğinin güçlü bir sembolüdür. Ayrıca, Chantiers de l’Atlantique ve Naval Group arasında, DGA ve Fransız Donanması’na ağır tonajlı gemilerin inşasında sivil ve askeri sektörlerde en iyi uzmanlığı sunmak için becerilerini birleştiren yeni ve başarılı bir işbirliğidir” ifadelerini kullandı. Bu bağlamda ilk deniz denemelerinin, 2022 yılının ikinci yarısında başlayacağı ve ilk ünitenin 2023’ün ilk yarısında teslim edileceği ifade edilmekte.

Jacques Chevallier

Deplasman: 28700 Ton Uzunluk: 194 metre Genişlik: 27.6 metre Mürettebat Kapasitesi: 190 kişi Silahlanma: 40 mm top

Kaynak: defenceturk.net