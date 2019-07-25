Fuar Stand Şirketleri Hakkında Bilinmeyenler

Firmalsrın ya da kişilerin, büyük organizasyonlar, festivaller ve fuarlar için stand kiralama taleplerini karşılayan fuar standı şirketleri mevcuttur. Talep doğrultusunda montajı ve demontajı yapılan standlar, kurulumu yapılacak mekana bizzat firma çalışanları tarafından yerleştirilmektedir.

Az sermaye ile, ürün tanıtımı, firma reklamı, ürün satışı yapmak isteyen herkes, fuar standı kiralayarak istediği çizgide ilerleyebilmektedir. Fuar standları hem kiralık olarak hem de satılık olarak temin edilmektedir. Tamamen fuar standına ihtiyaç duyan kurumların talebi doğrultusunda bu seçim yapılmalıdır.

Ticaretin nefesini solumak, bir yerden başlamak, küçük bir atılım ile çok daha fazla insanla etkileşim içerisine girmek isteyen herkes, stand kiralayarak istediklerini elde etme konusunda emin adımlarla ilerlemiş olacaktır.

Fuar Stand Kiralama Şirketleri

Fuar standı kiralamak isteyen kurumların karşısına farklı seçenekler çıkmaktadır. Stand seçenekleri olarak en çok tercih edilenler; ahşap fuar standları, modüler fuar standları, maxima fuar standları olmaktadır.

Standın kurulacağı mekanın temasına uygun, teşhiri yapılacak ürüne uygun stand tercihi yapılmalıdır. Bu konuda fuar standı şirketleri profesyonel hizmet vermektedir. Fikir sahibi olmak, işlevsellik açısından hangi standın tercih edilmesi gerektiği ile ilgili bilgi sahibi olmak adına, stand firmaları ile kontak kurulmalıdır.

Kurulumları kolay ve zahmetsiz olan, taşıması hafif ve çoğunlukla tercih sıralamasında ilk sırada yer alan modüler standlar, isteğe bağlı dijital baskılar ile ürün logoları ile donatılmaktadır. Böylece müşterilerin daha fazla aklında kalmaları mümkün kılınmaktadır.

Fuar Stand Fiyatları

Fuar standları tercih edilen malzemeye, büyüklüğüne, raf sistemine, ışıklandırılmasına bağlı olarak fiyatlandırılmaktadır. Maxima fuar standı ile ahşap fuar standı arasında fiyat farkı olduğu bilinmelidir.

​​​​​Uluslar arası fuarlarda tercih edilen maxima fuar standı, daha kapsamlı bir dizayna sahip olduğu için daha yüksek meblağlarda kiralanmaktadır. Su tesisatı, elektrik tesisatı, mutfak, dekorasyon gibi detaylar stand fiyatları konusunda belirleyici faktörlerdir.

Her ne kadar fiyat konusunda tercih edilecek standa göre farklılıklar yaşansa da, fuar standı kiralamak zannedildiği kadar yüksek meblağlara mâl olmamaktadır. Az sermaye ile, sektöre hakim, doğru yönlendirmeleri yapabilecek, uzman çalışanları ile hizmet veren bir fuar stand firması ile iletişime geçildiği takdirde, istenilen çizgi rahatlıkla yakalanmaktadır.