Kıyı Kanunu’ndaki düzenlemelere iptal

Anayasa Mahkemesi (AYM), TBMM’den geçirilen torba teklifte yer alan Çandarlı limanı, Rize İyidere Lojistik Merkez limanı, Rize dolgu alanı ve Bitlis Ahlat’taki kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla yapılan arazileri imara açacak olan düzenlemeyi 4’e karşı 10 oyla iptal etti.

CHP’nin yaptığı iptal başvurusunu görüşen Yüksek Mahkeme, Kıyı Kanunu’nun 7’nci Maddesi’ne eklenen tartışmalı ek 2 maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi. AYM, düzenlemelere ilişkin yürürlüğün durdurulması talebini ise reddetti. Söz konusu alanlarda yapılacak yapı ve yapılaşmanın hangi ilkelere, kurallara ve sınırlamalara tabi olacağının düzenlenmediği aktarılan kararda “Alanlarda yapılacak yapılara ilişkin olarak kıyı hukuku rejimi yönünden tabi olunacak herhangi bir kural bulunmamakta ve bu konuda denetimsiz bir alan oluşmaktadır. Bu durum devlete verilen çevreyi ve kıyıları koruma görevinin yerine getirilmesine engel oluşmaktadır” denildi.

Denizden yararlanmanın ancak kıyının kullanımının herkese açık olması ile sağlanabileceğine işaret eden AYM, herkesin serbestçe yararlanmasına açık olan kıyıların aynı zamanda kamu malı olduğunu belirtti. AYM, kıyıda yapılması zorunlu olan kamuya yararlı yapı ve tesislere ilişkin düzenlemelerde anayasanın kıyıların ve çevrenin korunmasına ilişkin hükümlerine uyulmasının zorunluğu olduğunu kaydetti. Kararda, kamu yararı amacıyla yapılması zorunlu olan yapı ve tesislerin olağan ihtiyaçları ile ilgisi olmayan yapılaşmalara izin verilmeyeceğine dikkat çekildi.

AYM ayrıca, Danıştay 6. Dairesinin başvurduğu Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’a eklenen “Sivriada’da yapılacak planlama, imar ve inşaat uygulamaları ile diğer düzenlemeler 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine ve diğer mevzuatta yer alan kısıtlama ve prosedürlere tabi değildir” hükmünü de iptal etti.

Danıştay 6. Dairesi, Sivriada’da yapılacak olan planlama, imar ve inşaat uygulamaları ile diğer düzenlemelerin Kıyı Yasası hükümelerine ve diğer mevuatta yer alan kısıtlamalara tabi olmayacağına ilişkin yasa değişikliğini AYM’ye taşıdı. AYM, Sivriada’da kıyıların hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan doldurulmasına, kazılmasına, istenildiği gibi değiştirilmesine olanak sağlayan yasa maddesini anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Vira Haber