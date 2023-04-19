Galapagos Adaları'nda El Değmemiş Mercan Resifi Bulundu

Bakan Davalos, "Galapagos bizi yine şaşırttı." ifadesini kullandı. SKY News'in haberine göre, Galapagos'daki resifi keşfeden araştırmacılar, 1982'deki El Nino hava olayını atlatan resifteki mercanların yarısından fazlasının canlı olduğunu ifade etti.

Araştırmacılar, Galapagos Adaları'nın bir parçası olan Darwin Adası'nın açıklarındaki Wellington resifinin, 1982'deki El Nino'da bölgede hayatta kalan tek resif olduğunu bildiklerini söyledi.

Söz konusu keşfin, El Nino'yu atlatan başka resif de olduğunu gösterdiğini söyleyen araştırmacılar, buradaki mercanların binlerce yıllık tarihi olduğunu belirtti. Dünyada ortalama sıcaklık rekorunun kırıldığı 1982-1983'teki "süper" El Nino hava olayı nedeniyle bölgedeki mercan resiflerinin yapısı ciddi şekilde bozulmuştu.

Mercan resifleri, milyonlarca insanın geçim kaynağı balıklar ve diğer deniz canlıları için yaşam alanı olmasının yanı sıra büyük dalgalara, fırtınalara ve sellere karşı set çekerek kıyıların korunmasına katkıda bulunuyor.

Vira Haber