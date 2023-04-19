Mahsur Kalan 11 Endonezyalı Balıkçı Kurtarıldı
Ilsa Kasırgası nedeniyle Batı Avustralya'nın kuzey kıyısındaki bir adada 5 gün mahsur kalan 11 Endonezyalı balıkçının kurtarıldığı, 9'unun kayıp olduğu bildirildi.
ABC News'in haberine göre, Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi (AMSA), Ilsa Kasırgası sırasında tekneleri batan bir grup balıkçının Bedwell Adası yakınlarında dün saat 15.00 sularında kurtarıldığını açıkladı.
Her birinde 10 kişilik mürettebat bulunan iki balıkçı teknesinden birinin kasırga nedeniyle battığı ifade edildi.
Kalan teknenin mürettebatı, 5 gün mahsur kaldıkları Bedwell Adası'nda karaya çıkmadan önce batan tekneden bir balıkçıyı kurtarmayı başardı.
Batık gemiden sağ kurtulan tek kişinin bir bidon sayesinde su üstünde 30 saat kalabildiği, geri kalan 9 balıkçının ise büyük ihtimalle hayatını kaybettiği belirtildi.
Balıkçılar kaldırıldıkları hastaneden taburcu edilirken, diğerleri için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
13 Nisan'da saatte 235 kilometre hızla esen rüzgarlar bölgeyi etkisi altına almıştı.
Vira Haber
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