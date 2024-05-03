Galata Köprüsü'nde Dalgıçlarla Hayalet Ağ Temizliği Yapıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda paydaş kurumlarla beraber kaçak su ürünleri avcılığına yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda amatör ve ticari avcılık faaliyetleri nedeniyle deniz ekosistemi ve doğal deniz canlıları açısından tehdit oluşturan denize terk edilmiş av araçlarının çıkarılmasına yönelik denetimlere de devam ediliyor. Bu kapsamda Galata Köprüsü ve çevresinde denize terk edilmiş av araçları ve parçaları, suya dalan dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Dalış bölgede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Çalışmalar neticesinde ayrıca amatör ve ticari olarak bilinçli su ürünleri avcılığın önemi ile ilgili farkındalık sağlandı.

Vira Haber