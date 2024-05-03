Tarak Gemisi Çalışmalarını Sürdürüyor
Zonguldak’ta tarak gemisi çalışmalarına aralıksız devam etti.
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Zonguldak’ta geçtiğimiz aylarda limanda alüvyonları temizlemek için tarak gemisi gelmişti. Aylardır limanda çalışmalarını sürdüren tarak gemisi yeniden sahil bandına yöneldi. Tarak gemisi sahil bandında denizin dibindeki alüvyonları kepçe kepçe çıkararak gemiye yüklendi. Tarak gemisinin çalışmalarımı tamamlamasının ardından ikinci büyük gemi kente gelerek çalışmaları tamamlayacak.
Vira Haber
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Etiketler : Tarak Gemisi, Zonguldak, Liman
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