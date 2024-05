KTÜ Denizcilik Fakültesi Öğrencilerine Saldırı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencileri tarafından kiralanan öğrenci servisine kızan minibüs şoförlerinin aracın önüne kesmesi sonucu çıkan arbedede darp edilen üniversite öğrencileri yaşadıkları o anları anlatarak can güvenliklerinin olmadığını iddia ettiler.

Olay, dün Sürmene ilçesinin Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim gören öğrenciler ulaşım sorunları nedeniyle özel bir servis kiraladı. Kiraladıkları servise binerek yurda doğru yola çıkan 22 üniversite öğrencisini taşıyan minibüs, dolmuş şoförleri tarafından durduruldu. Dolmuş şoförleri tarafından araçtan çıkartılan servis sürücüsü bekletilerek üniversite öğrencilerinin yurda gitmesi engellenirken, bir süre sonra öğrenciler ve dolmuş şoförleri arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Üniversite öğrencileri dolmuş şoförleri tarafından darp edilirken, öğrencilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Darp raporu alan öğrenciler şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay anını anlatan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 1. Sınıf öğrencisi Emir Eken, “Tuttuğumuz servis Sürmene dönüşünde dolmuşlar tarafından önü kesildi. Servis şoförünü dışarıya çıkardılar. Bir yere aldılar. Oradan bağrışma sesleri geliyordu. Arkadaşlarımla servisten inerek durumu kontrol etmek istedik. Saldırgan tavırları vardı. Bizi görünce apar topar dışarıya çıkardılar. Servis şoförünün yüzünden korkusu anlaşılıyordu. Sonrasında o grubun içerisinden genç biri arkadaşımıza saldırmaya çalıştı. Onu tuttuk. Ben onu tutarken dolmuş şoförleri bana saldırdılar. İlk yumruğu yedim. Olay sonrası devam etti. Önce darp raporunu aldıktan sonra karakola gittik. Şikayetçi olduk. Gözaltına alınan kişileri duydum. Umarım cezalarını çekerler. Daha önce aynı okulda okuyan ağabeylerimizin de başına aynı olaylar gelmiş. Aynı olayın başka bir halini biz yaşadık. Baştan beri dolmuş şoförlerinin bize karşı tutumu çok yanlıştı. Denizcileri müşteri gibi değil köle gibi görüyorlardı” dedi.



“Çok korku vericiydi”

Olayda servis içerisinde bulunan 1. Sınıf öğrencilerinden Merve Çiftçi ise “Dün yaşanan olayda servisin içerisindeydim. Bir anda her şey oldu. Bir yandan polisle konuşurken bir yandan da kanıt olması için video çekiyordum. Çok korku vericiydi. Fakülte geldiğimiz ilk günden beri dolmuşlara bağlıydık başka bir ulaşım aracı yoktu. Araçta 16 kişi için oturacak yer varken 18 arkadaşım ayakta gidiyorduk. Herkes birbirinin üstünde. En ufak bir frende yığılmalar oluyordu. Zor şartlar altında okula gidiyorduk. Çok sıkıntılar yaşadık. Yetkililerin gerekli cezaları vermesini istiyoruz. Servisi dün sabah kiralanmıştık. Daha fazla sıkıntı çekmek istemedik. Aylık olarak bir servis ile anlaştık. Dolmuş şoförleri bizi anayolda bırakıyordu ama bizim fakültemiz yukarıda. Dik bir yol olduğu için derslere geç kalmamak için taksi kullanıyorduk. Umarım gerekli cezayı alırlar. Fakültemiz orada önümüzdeki hafta okula nasıl gideceğiz diye düşünüyoruz. Ailelerimiz ve biz korku içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Yusuf Çalışkan da benzer olayların daha öncede yaşandığını vurgulayarak, “Öğrenciler ve dolmuşular arasında süre gelen bir tartışma çıkıyordu. Ama bu son 2 sene içerisinde bu olaylar büyüdü. Ocak ayında da benzer sıkıntıyı yaşamıştık. Servis kiralamıştık onu dolmuş şoförleri tehdit etmişti. Tuttuğumuz servis yasaldı. Herhangi bir usulsüzlüğü yok. Ona rağmen birinci sınıf arkadaşlarımızı durdurarak darp ettiler. Şikayetçi olduk. Öğrencinin bir rant olarak görüldüğü burada açıkça ortaya koyuluyor. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz. Hepimizin ailesi tedirgin. Biz eğitime giderken bugün acaba herhangi bir olay yaşayacak mıyız diye düşünerek gitmek istemiyoruz. Bizim buraya geliş amacımız eğitim görmek. Yaklaşık 3-4 ay önce aynı olayı yaşadık. Dolmuş şoförleri gelerek bizim servis sürücüsünü alıkoydular. 3-4 saat tehdit ettiler. Dolmuşçular bizim servise binmemizi istemediler. Buna karşı çıkmaya çalıştılar. O zaman ufak çaplı bir arbede yaşanmıştı. Öğrencilerden birine fiziksel bir temasta bulundular. Biz yine şikayette bulunduk. Bölüm hocalarımız ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Derslerimizi ve sınavlarımızı ana kampüse almaya çalıştılar. Ama bu son olaydan sonra can güvenliğimizin olmadığı ortada. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Öğrencilerin rant olarak görmemelerini istiyoruz” diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinden Muhammet Polat ise, “Yaklaşık 3 ay önce yine aynı çok benzer bir olay yaşandı. Sözlü hakaret ve küfür vardı. Ardından bir gün sonra okula gittiğimizde okul bahçesinden baktığımızda aşağıda 7-8 tane duyduğumuza göre dolmuşçuların çocukları sopalarda toplanmışlardı. Biz polise ve hocalarımıza durumu anlatmıştık. O zaman büyük bir felaketin önüne geçilmişti. Sürmene içerisinden boş gelen dolmuş formalı bir şekilde beklediğimizi görmesine rağmen durmayıp devam ederek Sürmene halkını dolmuşa toplayıp ardından bizi ayakta almak istiyorlar. Bizim özel okul servisi kiralamamızın sebebi buydu” ifadelerini kullandı.



“Biz dün yaşadığımız olaydan sonra derslerimizi Sürmene’de göremiyoruz”

1. sınıf öğrencilerinden Burak Polat, “Biz dün yaşadığımız olaydan sonra derslerimizi Sürmene’de göremiyoruz. KTÜ Sahil tesislerinde görmek zorunda kalıyoruz. Biz önümüzdeki haftalarda tekrar Sürmene’ye gitsek benzer olaylarla karşılayacağız. Çünkü bu olay ilk değildi. Daha önce bizim üst devrelerimizin de başına geldi. Bu olayın son olmasını temenni ediyoruz. Gerekli makamların gereğini yapmasını arz ediyoruz” dedi.



Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı: “4 kişi gözaltına alındı”

Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaşanan olayın ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada 4 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, “Bazı sosyal medya hesapları ile internet haber sitelerinde ilimiz Sürmene ilçesinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü öğrencilerinin bulunduğu aracın durdurularak bir kısım öğrencilerin darp edildiğine ilişkin video ve haber içeriklerine konu olan olayla ilgili olarak; şüpheli Ö.D.’nin kullanımındaki araçla, T.D.'nin sevk ve idaresinde yer alan öğrencilerin bulunduğu minibüsün önünde durarak aracı sağa çektirdikten sonra T.D. ile şüpheli Ö.D'nin minibüs durağındaki kulübe içerisinde konuştukları sırada, K.D. , S.Y. ve H.Y. adlı şüpheliler ile minibüste bulunan öğrencilerden F.Ö. , E.D. , M.Ö. arasında çıkan arbede sonucunda meydana gelen yaralanma olayıyla ilgili olarak şüpheliler K.D. , S.Y. , H.Y. ve Ö.D. gözaltına alınmışlardır. Şüpheliler hakkında soruşturma işlemleri devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Bu yaşanan olay denizcilik sektöründeki Sivil Toplum Kuruluşlarını ayağa kaldırdı. Türkiye Denizcilik federasyonu başta olmak üzere hem üye dernekler hem diğer Sivil Toplum Kuruluşları birbiri peşi sıra olayı kınayan mesajlar yayınladılar. Biz de virahaber.com ve Deniz Kültürü Derneği olarak yaşanan bu olayı şiddetle kınıyor bu olayı yapanların cezalandırılmalarını istiyoruz.





