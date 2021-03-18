Galataport İlk Gemiye 24 Nisan’da Hazır

Dünyanın sayılı kruvaziyer limanlarından biri olacak Galataport’un kapılarını açmasına günler kaldı. Son hazırlıkları Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Galataport Genel Müdürü Erdem Tavas, Yeni Şafak’a anlattı. Galataport’un 25 milyon yolcu kapasiteli olduğunu belirten Yıldız, “Galataport, 24 Nisan’da ilk kruvaziyer gemisini karşılayabilecek. Hazırlıklarını yapmış durumda” dedi. Tavas da rezervasyonların başladığını açıkladı.

200 kruvaziyer gemisinin rezervasyon yaptırdığı dünyanın sayılı kruvaziyer limanlarından biri olacak Galataport, ilk gemiye 24 Nisan’da hazır olacak. Projenin detaylarını, koronavirüsün etkilerini ve Türkiye turizmine katkısını Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Galataport Genel Müdürü Erdem Tavas’la konuştuk. Tüm dünyayı etkileyen küresel salgın sürecinde de Galataport, Tersane İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) gibi Beyoğlu’nun üç ana kültür sanat projesinin sürdüğünü açıklayan Başkan Haydar Ali Yıldız, Galataport'la İstanbul'a bir kültür yolu inşa edildiğini belirtti.

Vira Haber