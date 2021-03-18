Başkan Tamer Kıran'dan 18 Mart Mesajı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tamer Kıran, mesajında şunları kaydetti:

“Türk milletinin, kimseye boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya eşsiz bir şekilde ilan ettiği Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümünü idrak ediyoruz.

Türk halkı, bağımsızlığı ve yurt toprağı söz konusu olduğunda tüm imkansızlıklara rağmen, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhu içinde bir araya gelmiş, canlarını ortaya koyarak Çanakkale’de dünya tarihine mal olan bir destana imza atmıştır.

Çanakkale Savaşlarındaki ruhu, heyecanı, azmi, kararlılığı her zaman yüreğimizde hissetmemiz, genç kuşaklara aktarmamız tarihin tekerrür etmemesi ve Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet payidar olması için büyük önem arz etmektedir. Bizlere ve bizden sonraki nesillere düşen en büyük görev; aynı ruh ve inançla ülkemizi kalkındırmak ve geleceğe en güçlü şekilde taşımak olmalıdır.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eşsiz vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

Vira Haber