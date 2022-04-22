Galataport İstanbul, 23 Nisan’ı Büyük Bir Coşkuyla Kutlayacak

Galataport İstanbul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gün boyu sürecek etkinliklere ev sahipliği yapacak. Tophane Saat Kulesi etrafında düzenlenecek etkinliklerde Galataport İstanbul, tüm İstanbullulara ve şehrin ziyaretçilerine bayram coşkusunu yaşatacak.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Galataport İstanbul’da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Tüm gün ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinliklerde, Galataport İstanbul’un küçük misafirleri; konserler, çeşitli aktiviteler ve çocuk kukla tiyatrosu ile 23 Nisan sevincini yaşayacaklar.

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası konserinden kukla tiyatrosuna

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak gerçekleşecek Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın Galataport İstanbul Özel Konseri, 13.30 ve 17.00’de iki ayrı seans şeklinde açık havada, tarihi Tophane Saat Kulesi’nin yanında düzenlenecek. Ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın’ın eşlik edeceği orkestranın şefliğini Prof. Rengim Gökmen üstelenecek. Ramazan ayının başından bu yana devam eden, İstanbul’un eski dokusu, gelenekleri ve çok katmanlı kültürünü yansıtan Nostalji İstanbul kapsamında gerçekleşecek Çocuk Kukla Tiyatrosu da saat 20.30-21.15 arasında izlenebilecek.

Nostalji İstanbul sahnesinde gerçekleşecek açık hava kukla tiyatrosu seansı ile sevimli kuklalar, çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de yüzünü güldürecek. Nostalji İstanbul’da gün boyu sürecek etkinliklerden biri de çocukların motor becerilerinin gelişimi için Doğuş Otomotiv tarafından tasarlanan Onların İhtiyacı Var – Ahşap Kulübe Boyama etkinliği olacak.

Galataport İstanbul Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın coşkusunu misafirlerimizle birlikte gün boyu sürecek etkinliklerimizle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Klasik müzikten kukla tiyatrosuna, eğlendirici ve eğitici aktivitelerle dolu bir program hazırladık. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, 29 Ekim’den sonra tekrar Galataport İstanbul’da sahne alacak. 23 Nisan’da herkesi çocuklarıyla beraber tarihi bir atmosferde keyifli bir gün yaşamaları için Galataport İstanbul’a bekliyoruz” dedi.

Nostalji İstanbul 1 Mayıs’a kadar devam edecek

2 Nisan tarihinde başlayan ve 1 Mayıs’a kadar devam edecek “Nostalji İstanbul”; tarihi 1848’e uzanan şehrin en eski saat kulesi Tophane Saat Kulesi merkezine alarak Galataport İstanbul’un tamamına yayılıyor. “Nostalji İstanbul” kapsamında stantlar, lezzetler, söyleşiler, performanslar ve konserler ile İstanbul kültür ve gelenekleri, 7’den 70’e Galataport İstanbul’un tüm misafirleriyle ücretsiz olarak buluşuyor.

Nostalji İstanbul etkinliği, 24 Nisan Pazar günü Ebru sanatının duayen ismi Ömer Faruk’un 18.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştireceği performansın ardından 1 Mayıs’a kadar çeşitli söyleşi ve aktivitelerle Galataport İstanbul’da devam edecek.