İstanbul-Novorossisk Ro-Ro Seferleri Başlıyor

Karadeniz'de ilk düzenli deniz feribotu hattının Samsun ile Rusya'nın Kavkaz Limanı arasında oluşturulduğunu hatırlatan Belousov, kısa süre içinde İstanbul-Novorossisk hattını da hizmete açmayı planladıklarını bildirdi. Açılacak hattın, savaş nedeniyle taşımalarda sıkıntı yaşayan Türk ihracatçıları ve nakliyecilerini de rahatlatması bekleniyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yetkilileri, Novorossisk Limanı’na Ro-Ro hattı açılmasının, Türk TIR şoförlerinin 40 günü aşkın süredir Rusya sınırında yaşadığı mağduriyeti giderme yönünde de önemli bir adım olacağını söyledi. UND yetkilileri ayrıca, yeni Ro-Ro hattıyla birlikte, Türkiye’den bölgeye yapılan ihracatın da hızlanacağına dikkat çekti. Batı’nın yaptırımları nedeniyle lojistik krizi yaşayan Rusya, alternatif hatlar için harekete geçti. Rus yetkililer, Novorossisk ile İstanbul arasında yeni bir Ro-Ro hattı açılacağını duyurdu. Sınır kapılarında mağduriyet yaşayan Türk nakliyeciler de bir süredir bu hattın aciliyetine vurgu yapıyordu.

Türk nakliyecilere Rusya’dan beklenen müjdeli haber geldi. Rus yetkililer, Novorossisk Limanı ile İstanbul arasında RoRo hattı açılacağını duyurdu. Novorossisk’e direkt bir Ro-Ro hattı kurulacak olması, Rusya sınırında 40 günü aşkın süredir büyük mağduriyet yaşayan Türk nakliyecileri de sevindirdi.

Rus hükümeti, Batı’nın yaptırımları nedeniyle lojistik zincirinde yaşadığı sorunları aşmak için alternatif çözümler geliştiriyor. Rusya, ticari ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediği Türkiye ve Çin'e yönelik denizyolunda yeni hatları kurmak için harekete geçti. Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov, geçtiğimiz günlerde Rus basınına verdiği bir demeçte, Batı’nın yaptırımlarına karşı uluslararası yük taşımacılığında yeni deniz hatları geliştirildiğine dikkat çekti. Andrey Belousov, Karadeniz'de ilk düzenli deniz feribotu hattının Samsun ile Rusya'nın Kavkaz Limanı arasında oluşturulduğunu hatırlatarak, şimdi ise yeni bir aşamaya geçeceklerini ve yakın gelecekte İstanbul - Novorossisk hattının hizmete açılması planladıklarını söyledi.

Novorossisk Limanı ile İstanbul arasında bir Ro-Ro hattı açılması, Türkiye için de büyük önem taşıyor. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye’den bölgeye yapılan taşımaları da büyük sekteye uğrattı. Türkiye’den Rusya’ya yapılan ihracat taşımalarının yüzde 50’den fazlası karayolu ile yapılıyor. Savaştan önce bu taşımaların da yüzde 60’a yakını Ukrayna üzerinden gerçekleştiriliyordu. Ukrayna’ya ise Ro-Ro ile taşıma yapılıyordu. Bu hat kapandığı için savaş nedeniyle Ukrayna hattı kapanınca hacmin neredeyse tamamı alternatif bir güzergâh olan Gürcistan hattına yöneldi.

Ayrıca, Orta Asya’ya taşıma yapanların da bu güzergahı kullanıyor. Ayrıca armatörlerin çeşitli sebeplerle bölgeye gitmek istememesi nedeniyle denizden karaya kayan yükler var. Ancak bu güzergâhtaki sınır kapılarının kapasitesi yetersiz olduğu için Gürcistan-Rusya sınırında 10’larca km kuyruk oluştu. 40 günü aşan beklemeler söz konusu oldu. Nakliyeciler, karayolundaki sorunları aşmanın en kalıcı çözümünün Ro-Ro hatları olduğunu vurguluyordu.

İlk hat Samsun’dan açılmıştı

Ro-Ro konusunda aslında ilk adım geçtiğimiz haftalarda Samsun’dan atılmıştı. Lider Denizcilik, Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaklaşık bir ay önce Samsun Limanı ile Port Kavkaz (Rusya) arasında TIR’ı komple taşıyan Ropax gemilerle hizmet vermeye başlamıştı. Port Kavkaz’a 5 günde bir olmak üzere transit TIR taşımacılığı hizmeti veriyordu. Ardından, sefer sayılarının artırılacağı müjdesi gelmişti. DÜNYA’ya konuşan Lider Denizcilik Genel Müdürü Bircan Bulut, Rusya’nın transit TIR taşımacılığına şu anda sadece Port Kavkaz Limanın’nda izin verdiğini belirterek, “Yaklaşık bir aydır Port Kavkaz’a 5 günde bir olmak üzere transit TIR taşımacılığı hizmeti veriyorduk. Şimdi bunu iki günde bir olarak yapacağız” açıklamasını yapmıştı. Bulut ayrıca, yeni gemi yatırımlarıyla haftada 5 sefer yapılabileceğini söylemişti. Bu da haftada 250’nin üzerinde TIR taşınması anlamına geliyor.

Bircan Bulut, Novorossisk Limanı’ndaki bürokratik engellerin aşılması halinde bu limana da TIR taşımayı planladıklarını açıklamıştı. Novorossisk Port Kavkaz’dan çok daha önemli bir liman. Çünkü bu limana daha büyük Ro-Ro gemileri yanaşabiliyor. Bu sayede tek seferde daha fazla TIR’ın bölgeye gidebilecek. Sefer sayısının artması ile navlunda da düşüş olacağı öngörülüyor.



Kaynak: Dünya Gazetesi