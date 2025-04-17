Galataport İstanbul, Aroya Cruises’ın Ana Limanı Oluyor

Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen AROYA Cruises, bölge halkına gemi turizmini tanıtmayı ve Avrupa’da Kızıldeniz ile Doğu Akdeniz’de yeni tatil olanakları sunmayı amaçlıyor. Sektörde büyük heyecan yaratan AROYA, Akdeniz’deki ana limanı (kruvaziyer endüstrisinde bir yolculuğun başladığı ve bittiği liman) olarak Galataport İstanbul’u seçti.

Galataport İstanbul; ayrıcalıklı yemek, alışveriş ve kültürel olanaklarının yanı sıra, son teknoloji terminali, sorunsuz liman operasyonları ve şehrin kalbindeki stratejik konumuyla da diğer Akdeniz limanlarından ayrılarak AROYA’nın ana limanı pozisyonunu güçlendiriyor.

İlk Arap kruvaziyer firması olan AROYA Cruises, konuklarına “Arap stilinde dikkat çekici bir deneyim” vadediyor. Gemideki olanaklar arasında; 29 restoran, her gece etkinliklerin gerçekleştirildiği büyük bir tiyatro da dahil olmak üzere, 20 eğlence mekanı, dünya standartlarında bir spa, iki yüzme havuzu ve kruvaziyer sektörünün, “zip line” ve mini golf aktivitelerini de içeren en büyük çocuk oyunu alanlarından biri yer alıyor. Son derece gelişmiş özellikleri ve olağanüstü imkanlarıyla AROYA, misafirlerin gemiye bindiği andan itibaren unutulmaz bir deneyim yaşamasını sağlayarak Galataport İstanbul'un cazip fırsatlarını mükemmel bir biçimde tamamlıyor.

Kruvaziyer yolcuları seyahatleri öncesi veya sonrasında İstanbul’u keşfetmeye zaman ayırdığından, ana liman kruvaziyer yolcusunun ülke ekonomisine katkısı standart bir turistinkinin yaklaşık 6 katına denk geliyor. AROYA yolcularının da ülke turizminin hedeflerini yukarı taşımada rol oynaması bekleniyor.

21 Haziran 2025’te Galataport İstanbul’a yanaşacağı açıklanan AROYA, eylül ortasına kadar her cumartesi seferlerine devam edecek. 2025 yılında AROYA’nın yaklaşık 90.000 kruvaziyer yolcusunu ağırlaması bekleniyor.

Galataport İstanbul CEO’su İlhan Sipahi konuyla ilgili, “Ana liman konumunda bulunan Galataport İstanbul’un eşsiz özelliklerinden dolayı dünyanın en iyileri tarafından tercih edilmesi, bize büyük bir gurur ve mutluluk yaşatıyor,” diyor ve ekliyor: “Kruvaziyer sektörünün en yeni ve en büyük yatırımlarından AROYA Cruises’ın Akdeniz çanağındaki limanlar arasından Galataport’u ana liman olarak seçmesi de başlı başına bir gurur kaynağı. Bu sayede sadece Galataport’un sunduğu olanakları, daha da önemlisi İstanbul’un tüm zenginliklerini Suudi Arabistan halkı, İstanbullular ve dünyanın dört bir yanından gelen yolcularla buluşturacağımız için heyecan duyuyoruz.”

AROYA Cruises Başkanı Dr. Joerg Rudolph ise düşüncelerini şöyle aktarıyor: “AROYA Cruises’ı Akdeniz’e getirmekten dolayı heyecanlıyız, Galataport İstanbul’un da gemimizin ana limanı pozisyonunu üstlenecek en uygun seçenek olduğunu düşünüyoruz. Türkiye, Suudi Arabistan ve dünyanın dört bir yanından gelecek yolcuları, sektörde eşi benzeri bulunmayan AROYA’yı ve İstanbul’un güzelliklerini deneyimlemeye davet ediyoruz.”

Dünyada ilk kez kurgulanan özel kapak sistemi ve yer altına konumlandırılmış 29 bin metrekarelik Galataport İstanbul Kruvaziyer Terminali, kusursuz operasyon akışıyla kruvaziyer yolcuları ve mürettebatına maksimum konfor ve emniyet sunuyor. En yeni teknolojilerle donatılmış terminalin tüm yolcu ve bagaj operasyonları, yerin altında bulunan mükemmel bir sistemle çalışıyor. Pasaport kontrol ve gümrük prosedürleri ile araç trafiğinin yer altına yönlendirilmesi sayesinde işlemler sırasında deniz manzarası doyasıya görülebiliyor. Tüm bu avantajlar, Galataport İstanbul’u diğer ana limanlar arasında öne çıkarıyor.

AROYA Cruises hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon yapmak için aroya.com/en adresini ziyaret edebilirsiniz.

Vira Haber