Veriye Dayalı Yazılım Çözümü Alture Sayesinde, Üretim Hiç Durmuyor

Ancak üreticilerin çoğu analiz imkanları kısıtlı olduğu için ellerindeki verinin %98’inden yararlanamıyor. Dijitalleşmenin ve endüstri 4.0 çözümlerinin ön plana çıktığı bu dönemde, üreticilerin rekabet avantajını koruyabilmesi için, akıllı ve veri odaklı sistemlere yatırım yapması gerekiyor.

Atlas Copco Endüstriyel Teknik’in veriye dayalı yazılım çözümü Alture, üretim süreçlerinin yakından takip ediyor. Üretim hattının sağlıklı işlemesini sağlayan bu mobil yapay zeka uygulaması; verimliliği artıran, önleyici bakımı mümkün kılan, üretim hattındaki duraksamaları minimize eden, ekipman performansını en üst düzeye çıkaran ve kaliteyi sürekli kılan güçlü bir araç olarak dikkat çekiyor.

Gerçek Zamanlı Veri Analizi – %8 Günlük Verimlilik

Üretim hatlarında gerçek zamanlı veri analizi ve yapay zeka destekli öngörüler sunan Alture, günlük üretimde %8’e varan bir verimlilik sağlıyor. Alture uygulaması, cıvata ve somun sıkma sistemlerinden topladığı verileri analiz ederek, olası sorunların kaynağını ve konumunu gerçek zamanlı olarak tespit ediyor. Böylece operasyonel hatalar minimuma inerken, elde edilen istatistikler de kalitenin sürekliliğini güvence altına alıyor. Alture, üretimdeki potansiyel riskleri henüz ortaya çıkmadan tespit edebilmek için ileri analitik yaklaşımlar ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanıyor. Bu sayede üreticiler, süreçlerini optimize ederken arıza risklerini ve kalite problemlerini en aza indiriyor.

Bakım Maliyetlerini %10 Azaltıyor

Alture, problemin kökenini ve kritiklik düzeyini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda çözümü konusunda da öneriler sunuyor. Yazılımdaki performans göstergeleri, üretimde karşılaşılabilecek darboğazları tespit etmeye yardımcı oluyor ve problemlerin en çok hangi alanlarda meydana geldiğine dair istatistikler sunarak verimliliğin artırılmasını ve üretim güvenliğini sağlıyor.

Geleneksel bakım yaklaşımlarının aksine Alture’un sunduğu proaktif üretim izleme özelliği, ön görücü bakım niteliğiyle arıza oluşmadan önce uyarılarda bulunarak plansız duraksamaları engelliyor. Üretim hatlarındaki ekipmanların durumunu sürekli takip eden Alture, önleyici bakım süreçlerini daha etkili hale getirerek operasyonel sürekliliği destekliyor ve bakım maliyetlerinde %10’a varan azalma sağlıyor.

Güvenli Erişim ve Veri Depolama

Veri ihlallerinin küresel olarak yılda yaklaşık 4,88 milyon Amerikan dolarına mal olduğu günümüzde, ISO 27001 ve SOC2 (Tip I ve Tip II) siber güvenlik standartlarına uygun şekilde geliştirilen Alture, veri bütünlüğünü koruyarak maksimum güvenlik sunuyor. Gelişmiş şifreleme protokolleri ve güvenlik sertifikalarıyla desteklenen Alture, üretim verilerinin yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını da garanti altına alıyor.

Üreticilere daha fazla kontrol, daha yüksek verimlilik ve kesintisiz üretim avantajı sunan Alture çözümü ile ilgili daha fazla bilgi için Atlas Copco Endüstriyel Teknik web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Vira Haber