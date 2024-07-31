Galataport İstanbul Sıra Dışı Antrenman Grubu 7.15’i Ağırlıyor

3 Ağustos Cumartesi günü 07:15’te eğitmenler Halil Kılıç, Ercan Tepe ve Emre Apaydın tarafından düzenlenecek etkinlikte, 7.15’in geleneksel “Sokakta” dersi 200 kişilik bir kontenjanla Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı’na taşınacak.

Galataport İstanbul, yaz döneminde hem zihne hem de bedene iyi gelen ilham verici buluşmalara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Tarihi Yarımada manzaralı benzersiz konumunda çeşitli oluşumları farklı noktalarında ağırlayan Galataport İstanbul, şimdi de son dönemin en popüler idman ekibi 7.15’i Saat Kulesi Meydanı’nda misafir ediyor.

Tüm vücutta kuvveti artıran 7.15’in “Sokakta” adlı geleneksel etkinlik serisi, ilk defa 200 kişilik kalabalık bir kontenjanla Galataport İstanbul’da gerçekleşecek. 3 Ağustos Cumartesi günü saat 07:15’te 60 dakika boyunca spor tutkunlarının Boğaz havası eşliğinde yüksek dozda enerji depolamalarını sağlayacak etkinlik, eğitmenler Halil Kılıç, Ercan Tepe ve Emre Apaydın önderliğinde hayata geçirilecek. Starbucks Türkiye sezonun ferahlatan soğuk içecekleri, Fiuggi doğal mineralli su ve maden sularını katılımcılara ikram ederken; Fiolas ise antrenman sonrasında termal yüz bakım kitlerini uygulayacak.

Bedenin tamamını etkili bir şekilde çalıştıran aktiviteye katılmak için 7.15’in mobil uygulamasından kaydınızı oluşturabilir, Saat Kulesi Meydanı’nda unutulmaz bir sabahın keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca Galataport İstanbul’un 5 kişiye katılım fırsatı sunduğu mobil uygulaması üzerinden de şansınızı deneyebilirsiniz.

Vira Haber