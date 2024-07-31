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  3. 7’den 70’e Yüzlerce Yelkenci ve Tekne 12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta’da Buluşacak
7’den 70’e Yüzlerce Yelkenci ve Tekne 12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta’da Buluşacak

7’den 70’e Yüzlerce Yelkenci ve Tekne 12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta’da Buluşacak

“Yelkenin Yeni Modası” mottosuyla rotasını oluşturan 12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta yelken yarışları, 9-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında İstanbul Setur Marina’da düzenlenecek.

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Dünyaca ünlü profesyonel yelken giyim markası Slam iş birliği ile formatı değişen ve en iyi yat yarışçılarını bir araya getirerek yelken sporunun gelişimine katkı sağlayan organizasyon, bütün yelken sınıflarını kapsayan zengin bir programla yapılacak. J70, Yat Sınıfı ve Hareketli Salma gibi kategorilerin buluştuğu 12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta, yelken camiasını bir araya getiriyor.

 

Eker Süt Ürünleri’nin Ana Sponsorluğunda Gerçekleşecek

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam’in desteğiyle düzenlenen 12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta, İstanbul’da yelken heyecanı yaşatacak. 12. yılında yeni bir formata kavuşan organizasyon, yarış tutkusunu eğlenceyle buluşturan bir yelken organizasyonu olarak gerçekleşecek. Kalamış Setur Marina’da tekneler, rengârenk yelkenleri ile izleyenlere üst düzey bir yarış rekabeti sunarken, akşamları yarış ekipleri DJ performans eşliğinde yorgunluklarını beraber atacaklar. 

 

Programa, J70 Ve Hareketli Salma Kategorileri Eklendi

TAYK Slam X Eker Olympos Regatta’nın bir haftadan uzun süren bir periyotta yapılacak olması, yarışa katılacak tekne ve yelkenci sayısının da artmasını sağlayacak. Yüzlerce teknenin ve yelkencinin boy göstereceği organizasyon, 7’den 70’e tüm yelkencilerin nefes kesen mücadelesine sahne olacak. Önceki yıllarda yapılan IRC0, IRC1, IRC2 ve IRC3 sınıflarının yanı sıra 2024’te J70, J70 Match Race ve Hareketli Salma kategorileri de yarışın programına eklenecek. Galatasaray Yelken Kulübünün desteği ile yapılacak ve kulübün önünden startı verilecek Hareketli Salma kategorisinde katılımcılar; Optimist, ILCA 7, ILCA 6, ILCA 4, 420 ve 470 sınıflarında yarışacak.  Bu kategorinin ödül töreni Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri fuaye alanında 15 Ağustos’ta yapılacak.

Yarışlar, 18 Ağustos’ta Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri fuaye alanında yapılacak büyük ödül töreni ile sona erecek.

 

12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta Takvimi:

 

Tarih       Kategori                           Start Yeri                                    Start Saati

9 Ağustos, Cuma                                        J70                            Setur Marina                     12.00

10 Ağustos, Cumartesi                           J70                                       Setur Marina                     12.00

11 Ağustos, Pazar                                       BDK Kupası                                    Burgaz Ada    12.00

13 Ağustos, Salı                     J70 Match Race                                    Setur Marina                     12.00

13 Ağustos, Salı                            Hareketli Salma                                  GS Yelken Şubesi                       12.00

14 Ağustos, Çarşamba J70 Match Race                               Setur Marina          12.00

14 Ağustos, Çarşamba        Hareketli Salma                                 GS Yelken Şubesi                     11.00

15 Ağustos, Perşembe         Hareketli Salma                            GS Yelken Şubesi                     11.00

15 Ağustos, Perşembe         Hareketli Salma Ödül Töreni GS Yelken Şubesi                     18.30

16 Ağustos, Cuma       Yat sınıfı                                                           Setur Marina              19.00

17 Ağustos, Cumartesi       Yat sınıfı                                                           Setur Marina         14.00

18 Ağustos, Pazar       Yat sınıfı                                                   Setur Marina        12.00

18 Ağustos, Pazar       Ödül Töreni                                        GS Yelken Şubesi                     18.00-22.00

 

 

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