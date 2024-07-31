7’den 70’e Yüzlerce Yelkenci ve Tekne 12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta’da Buluşacak

Dünyaca ünlü profesyonel yelken giyim markası Slam iş birliği ile formatı değişen ve en iyi yat yarışçılarını bir araya getirerek yelken sporunun gelişimine katkı sağlayan organizasyon, bütün yelken sınıflarını kapsayan zengin bir programla yapılacak. J70, Yat Sınıfı ve Hareketli Salma gibi kategorilerin buluştuğu 12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta, yelken camiasını bir araya getiriyor.

Eker Süt Ürünleri’nin Ana Sponsorluğunda Gerçekleşecek

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam’in desteğiyle düzenlenen 12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta, İstanbul’da yelken heyecanı yaşatacak. 12. yılında yeni bir formata kavuşan organizasyon, yarış tutkusunu eğlenceyle buluşturan bir yelken organizasyonu olarak gerçekleşecek. Kalamış Setur Marina’da tekneler, rengârenk yelkenleri ile izleyenlere üst düzey bir yarış rekabeti sunarken, akşamları yarış ekipleri DJ performans eşliğinde yorgunluklarını beraber atacaklar.

Programa, J70 Ve Hareketli Salma Kategorileri Eklendi

TAYK Slam X Eker Olympos Regatta’nın bir haftadan uzun süren bir periyotta yapılacak olması, yarışa katılacak tekne ve yelkenci sayısının da artmasını sağlayacak. Yüzlerce teknenin ve yelkencinin boy göstereceği organizasyon, 7’den 70’e tüm yelkencilerin nefes kesen mücadelesine sahne olacak. Önceki yıllarda yapılan IRC0, IRC1, IRC2 ve IRC3 sınıflarının yanı sıra 2024’te J70, J70 Match Race ve Hareketli Salma kategorileri de yarışın programına eklenecek. Galatasaray Yelken Kulübünün desteği ile yapılacak ve kulübün önünden startı verilecek Hareketli Salma kategorisinde katılımcılar; Optimist, ILCA 7, ILCA 6, ILCA 4, 420 ve 470 sınıflarında yarışacak. Bu kategorinin ödül töreni Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri fuaye alanında 15 Ağustos’ta yapılacak.

Yarışlar, 18 Ağustos’ta Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri fuaye alanında yapılacak büyük ödül töreni ile sona erecek.

12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta Takvimi:

Tarih Kategori Start Yeri Start Saati

9 Ağustos, Cuma J70 Setur Marina 12.00

10 Ağustos, Cumartesi J70 Setur Marina 12.00

11 Ağustos, Pazar BDK Kupası Burgaz Ada 12.00

13 Ağustos, Salı J70 Match Race Setur Marina 12.00

13 Ağustos, Salı Hareketli Salma GS Yelken Şubesi 12.00

14 Ağustos, Çarşamba J70 Match Race Setur Marina 12.00

14 Ağustos, Çarşamba Hareketli Salma GS Yelken Şubesi 11.00

15 Ağustos, Perşembe Hareketli Salma GS Yelken Şubesi 11.00

15 Ağustos, Perşembe Hareketli Salma Ödül Töreni GS Yelken Şubesi 18.30

16 Ağustos, Cuma Yat sınıfı Setur Marina 19.00

17 Ağustos, Cumartesi Yat sınıfı Setur Marina 14.00

18 Ağustos, Pazar Yat sınıfı Setur Marina 12.00

18 Ağustos, Pazar Ödül Töreni GS Yelken Şubesi 18.00-22.00