Galataport İstanbul'da "Nostalji İstanbul" Son Hafta Etkinliği

Galataport İstanbul’da düzenlenen ve eski gelenekleri günümüze taşıyan “Nostalji İstanbul” etkinliği bu hafta sonunda sona eriyor. Ramazan ayı boyunca misafirlerini ağırlayan Nostalji İstanbul, birbirinden renkli, keyifli ve semtin eski geleneklerinin yaşatıldığı etkinliklere imza attı.

“Nostalji İstanbul” kapsamında stantlar, lezzetler, söyleşiler, atölye çalışmaları ve konserler ile İstanbul kültür ve gelenekleri, 7’den 70’e Galataport İstanbul’un tüm misafirleriyle ücretsiz olarak son haftasında da buluşmaya devam ediyor.

Ebru sanatından kantoya uzanan geniş bir yelpaze sunuluyor

28 Nisan Perşembe saat 16:00-19:30 arasında Radyo Voyage ile ziyaretçileri nostaljiye yolculuk bekliyor. 29 Nisan Cuma akşam saat 20:45-21:15 arasında ise etkinliğin başladığı günden bu yana gerçekleşen kum sanatı performansı gerçekleşecek. Nostalji İstanbul etkinliği 30 Nisan Cumartesi günü ise tasarımcı Avedis Kendir'in başarı hikayesini anlatmasına ev sahipliği yapacak. “Bir Ustanın Hikayesi” adlı sohbet saat 20:45’te başlayıp 21:30’da sona erecek. Galataport İstanbul’un Tophane Saat Kulesi etrafında düzenlenen Nostalji İstanbul etkinliğinin son günü olan 1 Mayıs Cumartesi ise ziyaretçileri saat 16:00-19:30 arası Radyo Voyage ile yine nostaljiye yolculuk bekliyor olacak.