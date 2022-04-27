Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcısı Naci Kaya Görevden Alındı

Atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcısı Naci Kaya görevden alınırken yerine Burak Okçu atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilişkin atama kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcısı Naci Kaya, 4. Bölge Müdürü Yusuf Taşkan görevden alındı.

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcılığına Burak Okçu, Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Zafer Aslan, 10. Bölge Müdürlüğüne Buğrahan Çakmak, DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğüne Gökhan Taş atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başmüfettişliklerine, müfettişler, Recai Kılıçoğlu, Hamdi Çalışkan, Engin Eminağaoğlu, Ahmet Recai Aldemir, Hidayet Dertlioğlu, Tahsin Deniz, Aytekin Abacı, Hasan Güngör ve Esma Atan getirildi.