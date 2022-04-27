Aselsan İlk Çeyreği Büyüyerek Tamamladı

ASELSAN’ın Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 1 milyar TL olarak gerçekleşirken net kârı da geçen senenin aynı dönemine göre %36 artış göstererek 1,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirket güçlü özsermaye yapısını korumaya devam etti ve özkaynakların aktife oranı %56 olarak gerçekleşti.

ASELSAN’ın 2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN şunları söyledi: “Gelişmiş teknolojilerimizi dünyanın hizmetine sunarken ülkemize olan sorumluluğumuzu da yerine getirmeyi unutmadık. Ekonomimize katkı sağlamayı sürdürdüğümüz bir çeyreği daha geride bıraktık. Şirketimizin 2022 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla bakiye siparişleri 8,3 milyar USD oldu.

ASELSAN olarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye Yapay Zekâ Stratejilerini desteklemek amacıyla kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilik dünyasında farkındalık oluşturmak üzere planlanan 1. Yapay Zekâ Zirvesi AI [Tomorrow Summit] etkinliğine katılım sağladık. Savunma sistemlerindeki yapay zekâ uygulamalarının her geçen gün ilerlediği vurgusu yapılan zirvede biz de yapay zekâ kabiliyetlerine sahip projelerimizi paylaştık. Gelecek 20 yılda insan yaşamı geçen 20-25 yıldaki bilişim devrimiyle uğradığı değişime benzer bir dönüşüm geçirecektir.

ASELSAN, milletimizin ve mühendislerimizin bağımsızlık vizyonuyla çıktığı bu yolda sivil alanlardaki çalışmalarına da durmadan devam ediyor. Milli imkânlarla geliştirilen ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarımız Gaziantep’ten sonra şimdi de Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü uhdesinde kullanılmak üzere Tokat Havalimanına teslim edildi.

Gün geçtikçe büyüyen projelerimizle gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz ve edeceğiz.”

Tedarikçi Finansmanında Finansal Çözümler

Güç birliği yaparak geleceğe ilerlediğimiz tedarikçilerimizin finansal ihtiyaçları noktasında çalışmalar yürütmenin öneminin farkındayız. Bu farkındalıkla Anadolubank ile Tedarikçi Finansmanı Sistemi anlaşmasını imzalayarak çalıştığımız banka sayısını 15’e çıkardık. Oluşturduğumuz güç birliği şemsiyesi altında 2022 yılının sadece ilk çeyreğinde tedarikçilerimize 5,3 Milyar TL’ye yaklaşan ödeme yaparak finansal katkı sağladık. Ayrıca bu 3 aylık süreçte 47 ürünün de millileştirilmesini başarı ile tamamladık. Böylelikle son 3 yılda millileştirdiğimiz ürün sayısını 554’ün üzerine çıkartarak 243 milyon USD’ye yakın bir büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık.

Bu sistem ile sunulan finansal çözümlerle ASELSAN tedarikçilerinin üretim hacimlerini artırırken ülke ekonomisine de sağlanan katkı artacak. Toplumsal ekonomik kalkınmanın yapı taşlarından olan üretimi güçlendirmeyi destekleyecek bu iş birliğini hayata geçirmekten ötürü büyük mutluluk duyuyoruz. ASELSAN olarak sektörümüzdeki paydaşlarımız ve değerli iş ortaklarımızla omuz omuza çalışarak her alandaki iş birliklerimizi daha ileriye taşımaya devam edeceğiz.

İklim Meselesinde İnsanlığın Yanındayız

“İklim değişikliği” ile “yeşil dönüşüm” konularının ele alındığı Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı (EKO İKLİM) zirvesinde ASELSAN olarak sürdürülebilir bir dünya için ürettiğimiz çözüm ve uygulamalarımızı anlattık. Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz yenilenebilir enerji çözümleri, elektrikli ulaşım ve akıllı şehirler çözümlerimizi sergiledik.

ASELSAN’da bağımsız teknolojiler hedefiyle Türkiye için ekonomik katma değer oluştururken, uzun vadeli toplumsal ve çevresel fayda sağlamak için de çalışıyoruz. Üstelik sadece yönetimsel süreçlerimizle, uygulamalarımızla değil; ortaya koyduğumuz milli ürün ve sistemlerimizle de sürdürülebilir gelecek için insanlığın yanındayız. Sadece ASELSAN’ı değil, tüm değer zincirimizi olumsuz etkileyebilecek iklim değişikliği riskini, yüksek teknolojimiz, insan kıymetimiz ve güçlü bilgi birikimimizle yönetiyoruz.”

Önce Güvenlik, Önceliğimiz Güvenlik

İş sağlığı ve güvenliğine verdiğimiz önem ve geliştirdiğimiz uygulamalar ile İngiltere merkezli British Safety Council tarafından düzenlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında dünyadaki en prestijli ödüllerin başında gelen “Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri (International Safety Awards)” kapsamında, savunma sektöründe Türkiye’den ödül alan tek şirket olduk.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “2022 yılının devamında da aynı çalışma azmiyle ilerlemeye ve bunu finansal sonuçlarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız ve Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”