Galataport İstanbul’da Nostalji Rüzgarı Esmeye Devam Ediyor

Galataport İstanbul, tarih ve kültürel zenginlik açısından İstanbul’un en özel bölgelerinden Karaköy’de etkinliklerine devam ediyor. 1 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan “Nostalji İstanbul”; Galataport İstanbul’un tamamına yayılıyor.

“Nostalji İstanbul” kapsamında stantlar, lezzetler, söyleşiler, atölye çalışmaları ve konserler ile İstanbul kültür ve gelenekleri, 7’den 70’e Galataport İstanbul’un tüm misafirleriyle ücretsiz olarak buluşuyor.

Ebru sanatından gölge tiyatrosuna uzanan geniş bir yelpaze sunuluyor

“Nostalji İstanbul” kapsamında gerçekleşecek söyleşilerde; Esin Çelebi Bayru, Bihter Türkan Ergül, Avedis Kendir, Dinçer Güner, Özge Ersu gibi isimler dinleyicilerle buluşuyor. Türk sanat müziği ve opera sanatçısı Elif Efruze de İstanbul Şarkıları repertuarı ile “Nostalji İstanbul”da olacak. Geleneksel Gölge Tiyatrosu adı ile Hacivat ve Karagöz gösterisi açık havada yetişkinlerin ve çocukların yüzünü güldürecek. Ebru sanatının duayen ismi Ömer Faruk’un da aralarında olduğu sanatçılar hem ebru sanatını meraklılarına anlatacak hem de canlı performanslara imza atıyorlar.

Bir ay boyunca sürecek etkinlikte, enstrümantal müzik eşliğinde gerçekleşecek kum sanatı gösterileri ile geleneksel ve İstanbul temalı sanat eserleri de ziyaretçilere sunulacak. Çocukların da unutulmadığı Nostalji İstanbul’da, etkinliğe özel kukla tiyatrosu ile Hacivat ve Karagöz seçkisi de küçük misafirler ile buluşuyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel düzenlenecek ve keman virtüözü Cihat Aşkın’a eşlik edecek Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın konseri de Galataport İstanbul’da müzikseverler ile buluşacak. Orkestra şefliğini ise Prof. Rengim Gökmen üstelenecek.

Mehmet Bali: “Nostalji İstanbul’da misafirlerimizi, İstanbul’un eski dokusu, gelenekleri ve çok katmanlı kültürünü yansıtan etkinliklerle ağırlıyoruz”

Galataport İstanbul Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali, “Tarih, kültür ve doğal güzellikler açısından dünyanın en özel noktalarından biri olan Karaköy’de bulunan Galataport İstanbul, kısa zamanda yaşamın her alanına dokunan, kültürleri buluşturan ve herkesi kucaklayan bir mahalle oldu. Ramazan ayı boyunca sürecek Nostalji İstanbul’da da tüm misafirlerimizi İstanbul’un eski dokusu, gelenekleri ve çok katmanlı kültürünü yansıtan etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.

13-17 Nisan etkinlik takvimi

13 Nisan Çarşamba _ 18:00-19:00 / Karagöz ve Hacivat Gösterisi: Galataport İstanbul sahasında Nostalji İstanbul etkinlikleri kapsamında katılımın ücretsiz olduğu Hacivat Karagöz gösterisi çocuklarla buluşacak. 7'den 70'e herkesin bir Türk Ortaoyunu Geleneği ile yüzünü güldüren Hacivat Karagöz çağımızın teknoloji ağırlıklı etkinliklerinden de nefes alabilmek için çocuklara bir alternatif sunuyor.

15 Nisan Cuma _ 20:30-21:15 / Eski İstanbul Gelenekleri: Profesyonel turist rehberi Özge Ersu eski İstanbul geleneklerini, İstanbul’un semtleri, onların tarihi ve hikayeleri ile dinleyicilere anlatacak.

16 Nisan Cumartesi _ 20:30-21:15 / Dinçer Güner ile Astroloji Söyleşisi: Astrolog Dinçer Güner gök yüzü hareketlerini, bir bilim olan astrolojiyi katılımcılar için interaktif olarak anlatacak.

17 Nisan Pazar _ 20:30-21:00 / Ebru Sanatı: Duayen ebru sanatçısı Ömer Faruk'un da aralarında olduğu ebru sanatçıları ebru sanatını meraklılarına gösterip canlı performansa imza atacaklar.